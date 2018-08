Védelem

Az amerikai belbiztonsági minisztérium kibervédelmi központot alakít ki

Az amerikai belbiztonsági minisztérium (DHS) kibervédelmi központot alakít ki a kulcsfontosságú infrastruktúra megóvása érdekében - jelentette a The Wall Street Journal című lap kedden.



Az új kockázatkezelő központ az Egyesült Államok bankjai, energetikai vállalatai és más, kulcsfontosságú iparvállalatok védelmét segíti majd a kibertér kockázatainak feltárásában, a számítógépes támadások megelőzésében.



A The Wall Street Journal idézte Richard Krebst, a belbiztonsági minisztérium kibervédelemmel foglalkozó tisztségviselőjét, aki a leszögezte: a kormányzat tisztában van annak jelentőségével, hogy a kifinomult kibertámadások, kivált azok, amelyeket külföldi ellenségek hajtanak végre, nem csupán egyes vállalatoknak okozhatnak árt, hanem az egész társadalomnak.



Krebs utalt a WannaCry számítógépes zsarolóvírussal 2017-ben elkövetett globális támadásra, amikor 150 országban több százezer számítógépet fertőztek meg, egészségügyi és telekommunikációs rendszereket téve működésképtelenné. Az internetes támadással Észak-Koreát gyanúsították. "Nem egyetlen bankról van szó, hanem bankszektorról és a társadalomban betöltött szerepétől" - szögezte le a szakember.



Az új kockázatkezelő központ augusztus elsejétől működik, a Washington melletti, virginiai Arlingtonban.



Céljait, működésének részleteit kedden, egy New Yorkban, a kormányzat kezdeményezésére tartott kibervédelmi rendezvényen mutatja be Kirstjen Nielsen belbiztonsági miniszter.