Miközben nézték a traktorshowt, beszakadt alattuk a szint - videó

Rettenetes látványt lehetett, ahogy beszakad a tető a több száz ember alatt. Azért másztak fel, hogy megnézhessenek egy traktorbemutatót India nyugati részén. Az indiai faluba körülbelül 2000 ember érkezett, nem csoda, hogy nem jutott mindenkinek rendes hely. A döbbenetes képsorok ellenére senki nem halt meg a balesetben, a sérültek állapota sem súlyos.

A dramatic moment in western India caught on camera: spectators came to watch tractor stunts. Take a look at what happened when too many spectators went up on a roof to get a good view. pic.twitter.com/6VUr1yAViC