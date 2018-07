Illegális bevándorlás

Trump megdícsérte az olaszokat migrációs politikájuk miatt

Donald Trump amerikai elnök az olasz kormány migránspolitikáját dicsérte a Giuseppe Conte olasz kormányfővel folytatott tárgyalásain, és a közös sajtóértekezleten azt is közölte: szívesen találkozna az iráni elnökkel. 2018.07.31 07:43 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Fehér Házban tartott közös tájékoztatón Donald Trump leszögezte: az olasz kormányfő az országára nehezedő migrációs nyomás okán is látogatott Washingtonba. Hozzátette: az Egyesült Államoknak is szüksége van határai biztonságának garantálására, és megismételte előző napi fenyegetését, miszerint ha a demokraták nem szavazzák meg az amerikai-mexikói határon építendő fal anyagi támogatását a kongresszusban, készen áll arra, hogy a kormány munkája leálljon.



Trump a tárgyalások megkezdése előtt a Fehér Ház ovális irodájában - a szokásos rövid sajtófotózáskor - újságíróknak már hangsúlyozta, hogy egyetért az olasz kormány migrációs politikájával és méltatta az olasz kormányfőt, aki - mint fogalmazott - "nagyon kemény álláspontot képvisel a határvédelem ügyében, olyan álláspontot, amelyet kevés ország, és őszintén szólva, szerintem neki van igaza".



A tárgyalásokat követő közös sajtóértekezleten az amerikai elnök elmondta: elsősorban gazdasági és kereskedelmi témákat vitattak meg, köztük a tisztességtelen kereskedelem problémáit is.



Giuseppe Conte bejelentette: Donald Trumppal egyetértésben Olaszország nemzetközi konferenciát rendez Líbiáról, a líbiai helyzet stabilizálásáról. Líbiából indul útnak az észak-afrikai migránsok elsöprő többsége.



Donald Trump újságírói kérdésre válaszolva kijelentette: szívesen találkozna az iráni elnökkel, nincsenek előfeltételei, de készen áll a találkozóra "bárkivel" az iráni vezetésből, ha erre jelzés érkezik Teheránból. "Nem tudom, vajon az irániak készen állnak-e egy ilyen találkozóra" - fogalmazott.



A két politikus szólt az Oroszország elleni szankciókról is. Giuseppe Conte hangsúlyozta: a szankciókat "nem lehet egyik pillanatról a másikra felszámolni", de reményét fejezte ki, hogy a büntető intézkedések nem sújtják a civil társadalmat.



Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a római kormány kész a párbeszédre a moszkvaival. Álláspontjához csatlakozott Donald Trump is, aki kijelentette: "a szankciók maradnak úgy, ahogy vannak".



A sajtóértekezleten Donald Trump ismét ostorozta Németországot, amely szerinte nem költ eleget a NATO számára szükséges katonai költségvetésre.