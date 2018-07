Szerbia

Egy hétig nem dolgoznak a szerb ügyvédek egyik kollégájuk meggyilkolása miatt

Egy hétre beszüntették a munkát a szerb ügyvédek Dragoslav Misa Ognjanovic meggyilkolása miatt - közölte hétfőn a Szerb Ügyvédi Kamara. Az 56 éves ügyvéd néhány hírhedt alvilági vezető védője volt.



Ognjanovicot, aki korábban Slobodan Milosevic néhai szerb és jugoszláv elnököt is védte a hágai Nemzetközi Törvényszéken, szombat este Újbelgrádban a nyílt utcán leadott több lövéssel gyilkolták meg, fiát pedig megsebesítették. Az utóbbi években az alvilág egyik vezérének számító Luka Bojovicot védte.



Az elmúlt két évben a szerb és a montenegrói szervezett bűnözés több emberét is meggyilkolták Belgrádban, amit a rendőrség szerint kábítószerpiaci háború motivált. A hatóságok úgy vélik: a gyilkosság módjából ítélve Ognjanoviccsal is bűnözők végezhettek.



Jugoslav Tintor, a Belgrádi Ügyvédi Kamara elnöke a sajtónak úgy nyilatkozott: a munkabeszüntetéssel fel akarják hívni a nyilvánosság és az illetékes szervek figyelmét arra, hogy mindent meg kell tenni, minden erőforrást mozgósítani kell a gyilkosok felkutatása érdekében.



Az ügyvédek a munkabeszüntetés alatt a sürgős ügyeket se vállalják el. Ezzel szeretnének világos üzenetet küldeni, hogy nem fognak csak úgy beletörődni kollégájuk meggyilkolásába. Az ügyvédi kamara pénzjutalmat is felajánlott azoknak, akik olyan hitelt érdemlő információval tudnak szolgálni az ügyészségnek, amely segít a gyilkosság elkövetője és megrendelője kézre kerítésében.



Aleksandar Vucic szerb államfő vasárnap újságíróknak azt mondta: a közbiztonság az országban jobb, mint 2001 és 2011 között volt. Ugyanakkor hozzátette, hogy aggodalommal tölti el a szervezett bűnözői csoportok drogpiacért folytatott háborúja, amiért szerinte az államnak sokkal brutálisabban kell leszámolnia a bűnözőkkel.



"Beszéltem Nebojsa Stefanovic belügyminiszterrel. A rendőrség olyan akciókat hajt végre, amelyek sokaknak kellemetlenek, de szükség lesz erőteljesebb és komolyabb bevetésekre, hogy megmutassuk: Belgrád és Szerbia nem válhat az (alvilág) tevékenységének színterévé" - húzta alá az államfő.



A szerb sajtó szerint a maffia válogatás nélkül szedi áldozatait. Az elmúlt három évben három ügyvédet öltek meg Szerbiában, a legutóbbi gyilkosságra néhány órával azt követően került sor, hogy a belügyminiszter sajtótájékoztatón számolt be a bűnözés arányának csökkenéséről az országban - írták.