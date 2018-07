Nőügy

Rudolph Giuliani beteges hazudozónak nevezve támadta Donald Trump egykori ügyvédjét

hirdetés

Beteges hazudozónak és manipulátornak nevezve támadta vasárnap Michael Cohent, Donald Trump amerikai elnök egykori ügyvédjét Rudolph Giuliani, New York volt polgármestere és Trump jelenlegi ügyvédje.



Giuliani a Fox televíziónak nyilatkozva leszögezte: nem hiszi, hogy Donald Trump és munkatársai "háborúban állnak" Michael Cohennel, de - mint mondta - az elnök egykori ügyvédje teljességgel "hiteltelen".



"Sajnálom őt. Tönkretette magát" - fogalmazott Giuliani, aki szerint Cohen immár tanúként is hiteltelen. "A pasas vallomása alapján egyetlen ügyben sem járnék el, hiszen önmagának is sokszor ellentmondott" - hangoztatta.



Giuliani - Donald Trumppal egyetemben - az elmúlt napokban többször is kétségbe vonta Cohen hitelességét, miután a volt ügyvéd képviselője a CNN-nek átadott egy hangfelvételt. Ezt Cohen titokban rögzítette és az hallható rajta, hogy Donald Trumppal egyeztet egy újság főszerkesztőjének fizetendő összegről azért, hogy ne közölje le egy Playboy-modell sztoriját a Trumppal több mint tíz évvel ezelőtt folytatott viszonyáról.



A hírtelevízió egyik későbbi híradásában közölte azt is: Cohen állítása szerint Trump tudott arról, hogy legidősebb fia a 2016-os elnökválasztási kampány idején a New York-i Trump-toronyban találkozott Natalja Veszelnyickaja orosz ügyvédnővel, aki a demokrata párti elnökjelöltről, Hillary Clintonról szóló terhelő dokumentumokat ígért. "Cohen kitalál történeteket, beteges hazudozó, manipulátor" - mondta Giuliani. Emellett kijelentette: éppen a nyilvánosságra került hangfelvétel bizonyítja, hogy Donald Trump nem követett el törvénytelenséget.



Giuliani a CBS televíziónak is nyilatkozott a Cohen-ügyről. Mint mondta: tudomása szerint Michael Cohen a tudtuk nélkül lehallgatta több ügyfelét is, és jelenleg 183 - közülük 11-12 Trumpra vonatkozó - hangfelvétel van az ügyészség birtokában.



Michael Cohen ellen jelenleg New Yorkban nyomozás folyik banki és adócsalás, valamint a kampányfinanszírozásra vonatkozó törvény megsértésének gyanúja miatt. Áprilisban a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) házkutatást tartott az ügyvéd irodájában és lakásában, és akkor egyebek közt hangfelvételeket is lefoglalt.