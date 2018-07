Fejlesztés

Százmilliókat költöttek Horvátországban egy alagútra, amely egy szakadékba vezet

Háromszázmillió kunát (13 milliárd forint) költöttek a horvátországi, dél-dalmáciai Omis városában egy alagútra, amely egy szakadékba vezet - adta hírül a horvát RTL csatorna híradója.



Az elkészült alagútnak egy hidat kellett volna összekötnie a szemben lévő sziklafallal, ahol folytatódott volna a fúrás, és újabb alagút épült volna. Az elkerülő útnak pedig az lett volna a célja, hogy tehermentesítse Omist a turistaszezonban kialakuló forgalmi dugóktól.



A projekt kivitelezését hat évvel ezelőtt jelentették be: 1471 méter alagutat ástak ki, de a munkálatok egyszer csak leálltak. Elfogyott a pénz, a bombasztikusnak beharangozott projekt pedig azóta is város szégyene - derült ki a tudósításból.



Az omisi elkerülő útnak gyors megoldásként kellett volna szolgálnia a város forgalmi dugóira, amelyek rendszeresen okoznak fennakadásokat és bosszúságot a turisták és a helyiek számára. Omis az egyetlen olyan város Horvátországban, amelynek központján keresztül vezet az egyik legforgalmasabb közút, az adriai főút (Jadranska magistrala).



"Ahhoz, hogy hazaérjek, fél órára, hogy eljussak a 25 kilométerre lévő Splitbe, három órára van szükségem, szörnyű" - mondta az egyik helyi lakos.



A városi vezetés szerint Omis nem várhat további hat évet a probléma megoldásával. Ezért tárgyalásokba kezdtek egy forgalmi csomópont megépítéséről. Ivo Tomasovic polgármester szerint a Cetina folyón építendő híddal is szabályozhatnák a város forgalmát.



Az elkeseredett helyi lakosok már készek lennének elfogadni bármilyen megoldást, főleg, hogy az előző projekt szó szerint nem vezetett sehová - derült ki a tudósításból.