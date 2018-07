Megvan a nő, aki hatalmas káoszt okozott a müncheni repülőtéren

A német rendőrség megtalálta azt a nőt, aki miatt hatalmas káosz alakult ki szombaton a müncheni repülőtéren - közölte este egy felső-bajorországi kormányzati szóvivő.



A negyven év körüli nőt, aki kora reggel ellenőrzés nélkül jutott be a reptér tranzitzónájába, nem vették őrizetbe és nem nevezték meg, annak ellenére, hogy a miatta szükségessé vált rendkívüli intézkedések következtében legalább 200 járatot kellett törölni, és további 60 járatot csak fél óránál nagyobb késéssel tudtak útnak indítani.



A szóvivő arról sem nyilatkozott, hogy az illetőnek kell-e valamilyen büntetésre számítania.



A nőt hosszú órákig hiába keresték, bár a rendőrségnek rendelkezésére álltak a biztonsági kamerák felvételei.



A szóvivő elmondása szerint a nő reggel a biztonsági ellenőrzésnél először rendben átesett a testszkenneres vizsgálaton, de kifogás merült fel kézi csomagjával kapcsolatban. Később a nő - még tisztázatlan körülmények között - újra megjelent, és a kézicsomagja nélkül bejutott a tranzitzónába.



A miatta elrendelt lezárás beszámolók szerint kaotikus állapotokat teremtett a müncheni repülőtéren, igaz hangosbemondókon a hatóságok nyugalomra intettek, a légikikötő személyzete pedig vizet osztott a várakozásra kárhoztatott utasoknak.



A Bajorországban pénteken kezdődő nyári iskolaszünet miatt amúgy is fokozott lett volna Németország második legforgalmasabb repülőtérének leterheltsége. A szövetségi rendőrség azonban reggel lezárta és kiürítette a légi kikötő 2-es számú terminálját, miután 6 óra 45 perckor bejelentést kaptak egy nőről, aki megsértette a biztonsági intézkedéseket. A 2-es terminált jórészt a német Lufthansa légitársaság és partnerei használják.

Security issue at #Munich airport, all passengers are sent out from terminal 2. Our pilot from Helsinki told one person has gone inside the terminal without the security check. Officials try to find this person now. Oh boy! pic.twitter.com/s96j59FmCR