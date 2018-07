Terrorizmus

Szakértő: a helyben radikalizálódó terroristákat nehéz felderíteni

Sokuknak nincs is bűnügyi hátterük, de ha van is, az sem biztos, hogy terrorizmushoz köthető, hanem kábítószerrel kapcsolatban vagy lopás miatt keresik őket. 2018.07.28 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nem a terroristák tömeges visszatérésére, hanem a helyben radikalizálódó terroristák felderítésének nehézségére figyelmeztetnek a nemzetbiztonsági szolgálatok - mondta Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő az M1 aktuális csatorna szombat reggeli műsorában.



A szakértő elmondta: több - köztük a brit és amerikai - szolgálat jelentése alapján a terroristák visszatérésétől Európába egyelőre nem kell tartani. Németországban mintegy ezer ilyen ember visszatérésével számolnak.



Gondot jelent viszont felderíteni azokat, akik talán el sem hagyták országukat, hanem helyben radikalizálódtak. Sokuknak nincs is bűnügyi hátterük, de ha van is, az sem biztos, hogy terrorizmushoz köthető, hanem kábítószerrel kapcsolatban vagy lopás miatt keresik őket.



A késes támadások gyakoribbá válásáról Kis-Benedek József azt mondta: a hatóságok Európában megnehezítették a fegyvertartást és megnehezült a robbanóanyagok beszerzése is.



A szakértőt kérdezték arról is, hogy a görögországi tűzeseteknél is felmerült a terrorizmus gyanúja. Ennek kapcsán elmondta: ez egy létező módszer. A mostani görögországi esetnél meg kell várni a vizsgálatok eredményét - emelte ki Kis-Benedek József, hozzátéve: érdekesnek tartja, hogy több helyről indult a tűz.