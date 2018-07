Agyonlőttek három embert egy texasi idősotthonban

Az első jelentések szerint a halottak között van a Retama Manor idősotthon három lakója, két férfi és egy nő, később pedig a város más részén két másik férfi holttestére bukkantak. A hatóságok szerint a két bűncselekmény között összefüggés van.



Herman Rodriguez, a robstowni városháza egyik tisztségviselője elmondta: a két holttestet az idősotthonban lelőtt áldozatok egyikének otthonában találták meg.



A helyi rendvédelmi szervek közlése szerint a "fenyegetést semlegesítették". Úgy tudni, az elkövető is a halottak között van.

#BREAKING: Robstown City Secretary Herman Rodriguez said three people are dead after a shooting at Retama Manor Nursing Home in the 600 block of E. Avenue J. @callerdotcom pic.twitter.com/MYrlDEERua