Kampány indult a repülőtéri ivászat ellen

A repülőtéri ivászat elleni kampány kezdődött a brit kormány támogatásával pénteken, az év legforgalmasabb napján az Egyesült Királyság repülőterein. 2018.07.27 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A One Too Many elnevezésű akció célja megakadályozni, hogy az ittas utasok fennakadásokat okozzanak a légi közlekedésben.



Az utasokat figyelmeztetik, jelentős - akár 80 ezer fontos (29 millió forintos) - pénzbírság is várhat rájuk, egyes légitársaságok pedig akár életre szóló eltiltással büntethetik őket, ha káoszt okoznak.



A kampányban a légitársaságok és a repülőterek mellett a reptéri üzletek és a repülőtéri rendőrség is részt vesz: többek közt figyelmeztetnek az esetleges rendzavarás következményeire és segítenek kiszúrni a szigetországból induló vagy az oda érkező kapatos utasokat.



A brit országos légi irányítási szolgálat (NATS) tájékoztatása szerint az idén július 27. a legforgalmasabb nap a szigetország légi közlekedésében: 8841 repülőgép indulását vagy érkezését ütemezték be, milliók kezdik meg vakációjukat. A legforgalmasabb a reggel 6 óra 40 és 7 óra 40 perc közötti időszak volt a bejelentés szerint, 660 gép szállt fel. Az úti célok között Dublin, New York, Frankfurt, Barcelona, Málaga, Mallorca és Faro szerepelt az élmezőnyben a The Times című lap ismertetése szerint.



A járatok sűrűsége miatt azonban felerősödtek az azzal kapcsolatos aggodalmak, hogy az utasok közül sokan az indulás előtti italozással próbálják lehűteni magukat a szokatlanul forró brit nyárban. Az elmúlt évek tapasztalatai alátámasztják az ezzel kapcsolatos félelmeket: a brit polgári repülésügyi hatóság (CAA) nyilvántartása szerint csak tavaly 417 járat működésében okoztak különböző mértékű fennakadást ittas utasok. Ez a szám több mint kétszerese az azt megelőző öt év incidenseinek. A légitársaságok szerint az esetek valós száma sokkal magasabb lehet ennél, mert csak a legkirívóbb ügyek jutnak el a hatósághoz.



Az érvényben lévő szabályozás szerint ötezer font bírsággal, de akár kétévi szabadságvesztéssel is sújthatók a fedélzeten ittasan tartózkodó utasok, ha megszegik az előírásokat. Büntetésük viszont a 80 ezer fontot is elérheti, ha a rendzavarás például olyan mértékű, hogy a gépnek az úti céljától eltérve kényszerleszállást kell végrehajtania.



Egyre több légitársaság fenyegeti eltiltással a részeg utasokat. Júniusban a Jet2 diszkont légitársaság életre szólóan eltiltott egy férfit, aki ittasan utastársait zaklatta a Belfast-Ibiza járaton, viselkedése miatt pedig a gépnek le kellett szállnia a franciaországi Toulouse-ban.



A One Too Many kampány kilenc repülőtéren indult el az Egyesült Királyságban: a manchesteri, a Gatwick, a Stansted, az East Midlands, az aberdeeni, a glasgow-i, a southamptoni, a birminghami és a bristoli légikikötőben. Az utasokat szórólapokon és fényreklámokban tájékoztatják.