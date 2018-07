Kár érte

Drogcsempészek gyújtották fel Fa Nándor egykori hajóját

Fa Nándor korábbi hajóját drogcsempészek használták Martinique sziget közelében - írja a Le Figaro.



A Budapest nevű hajó két kanadai tulajdonában volt, akiket július 19-e óta figyeltek a vámhatóságok. Mikor elkezdődött a razzia, a két csempész a vízbe ugrott, de előtte felgyújtották a hajót, hogy elsüllyesszék. Így akarták ugyanis eltüntetni a hajótestbe rejtett másfél tonna kokaint.



Fa Nándort elszomorították a hírek. "Szomorúsággal tölt el, hogy leégett a korábbi hajóm. Ám le kell szögezni, hogy 18 éve nincs kapcsolatunk a hajóval, ami 15 évig francia kezekben versenyzett, majd pár éve kanadai tulajdonba került. Csak most a híreket olvasva értesültünk az incidensről, de hozzá kell tenni, a francia portálokon felemás, hamis információk is megjelentek. Fog még ezzel foglalkozni a nemzetközi sajtó, addig várnunk kell, hogy kiderüljön, pontosan mi is történt” - mondta el a sportember a Bors megkeresésére.