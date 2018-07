Barátság extrákkal

Paradigmaváltás zajlik a németek szexuális szokásaiban

hirdetés

Szemléletváltás van folyamatban a németek szexuális szokásaiban - állapítja meg csütörtöki kiadásában a Die Welt című konzervatív, német napilap.



A Die Welt a YouGov közvélemény-kutató felmérésének adataira hivatkozik, melyekből az derül ki, hogy egyre több német tartja elfogadhatónak, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen egy barátjával szerelmi kapcsolat nélkül. Jelenleg minden harmadik német gondolja ezt. A lap megjegyzi, hogy az előző generáció idején ez inkább még csak a meleg férfiak körében volt elfogadott.



"Úgy tűnik, hogy a barátság extrákkal koncepciója a szélesebb népesség számára is kezd elfogadottá válni" - fogalmaz a felméréssel kapcsolatban Janosch Schobin, a kasseli egyetem szociológusa.



A megkérdezettek többsége, 60 százaléka van azon az állásponton, hogy férfi és nő barátságában fennáll annak a veszélye, hogy egyikük barátságnál többre vágyik. Minden ötödik válaszadó szerint pedig férfi és nő között egyáltalán nem lehetséges, hogy pusztán barátság alakuljon ki. Viszont a németek fele elképzelhetőnek tartja, hogy korábbi párjával a szakítás után is jó barátságot ápoljon.



A megkérdezettek 45 százaléka a munkahelyén ismerte meg barátait. Ezt követi az oktatás és a hobbi. Ez utóbbi révén a megkérdezettek 21 százaléka lelt barátra.



Schobin kifejti, hogy a fiatal felnőttkorig jellemzően az iskolában szerzik az emberek a barátaikat, akiknek a száma nagyjából az első gyermek megszületéséig lassan csökken, utána pedig az emberek a párkapcsolatra és a családjukra összpontosítanak. Ezt követően a baráti kör a legtöbb ember számára a gyermekek kirepüléséig nagyjából változatlan, és a barátokat már csak a halál választja el egymástól.



A kutatás az internetes közösségi oldalakra is kitért, amiből az derült ki, hogy annak ellenére, hogy ez emberek naponta órákat töltenek el ezeken az oldalakon, háromnegyedük úgy gondolja, hogy valódi barátot csak offline lehet megismerni. Mindazonáltal minden ötödik embernek van olyan barátja az interneten, akivel még soha nem találkozott személyesen. A videojátékos fiatal férfiak körében például rengeteg ilyen barátság köttetik. A játékban az emberek egymásra vannak utalva, máskülönben meghalnak - magyarázza a szociológus, kiemelve, hogy ezekből erős barátságok lesznek, és az ilyen barátok gyakran naponta beszélnek egymással telefonon, és csomagokat is küldenek egymásnak.



A válaszok alapján a németeknek átlagosan 3,7 közeli barátjuk van, és még mintegy 11 embert sorolnak a tágabb baráti körükhöz.



A felmérés a barátság nemzetközi napja alkalmából készült, amely július 30-án van.