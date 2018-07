Románia két repülőt és húsz katonát küldött segítségül az erdőtüzek sújtotta Görögországnak

Románia két repülőből és húsz katonából álló segítséget küldött szerdán az erdőtüzek által sújtott Görögországnak - jelentette be szerdán Mihai Fifor román védelmi minisztérium.



A tárcavezető elmondta, hogy a repülők szerda délelőtt indultak útnak. Az egyik repülőgép C-27 J Spartan típusú, amely erdőtüzek oltására alkalmas, a másik C-130 Hercules típusú, amely logisztikai segítségnyújtásra alkalmas. A két repülőn összesen húsz katona szolgál.



Fifor közölte, hogy a román hatóságok készek újabb segítséget nyújtani a görögöknek, amennyiben ilyen jelzést kapnak Athéntól.

Wildfires are back in Southern Europe (not that is good news)

A very intense fire is raging in the vicinity of Kineta 🇬🇷 west of #Athens

The heat is so intense that #Sentinel2🇪🇺🛰 in today's imagery, would only see an infrared spothttps://t.co/xugDkjjmW5 pic.twitter.com/60hkbtPWFA