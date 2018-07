Ryanair-sztrájk

Lengyelországba helyez át gépeket Dublinból a Ryanair

Az írországi személyzet sztrájkja miatt csökkenti a dublini bázissal rendelkező flottáját a Ryanair és lengyel charter leányvállalatához helyezi át az így felszabaduló gépeket - számolt be szerdán az aerotelegraph.com hírportál.



A Ryanair a téli menetrend kezdetétől, október 28-tól minden ötödik dublini bázisú repülőgépét Lengyelországba helyezi át. Dublinban így 30 helyett 24 Boeing B737 gép állomásozik majd, ami egyúttal több mint száz pilóta és kétszáz utaskísérői állás megszűnését is jelenti.



A lengyel Ryanair Sun charter légitársaság négy gépből álló flottája pedig a téli menetrendtől a Dublinból áthelyezett gépekkel bővül. A Ryanair a gépek áthelyezésével párhuzamosan megszűnő munkahelyek egy részét is Lengyelországban kínálja fel a Dublinban feleslegessé vált alkalmazottaknak.