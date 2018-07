Elszámoltatás

Az albán hatóságok lefoglalták a volt főügyész teljes vagyonát

A durresi ügyészség még az idén áprilisban indított büntetőjogi eljárást a volt főügyész ellen, mert az nem volt hajlandó vagyonnyilatkozatot tenni. 2018.07.24 15:49 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az albán hatóságok lefoglalták Adriatik Llalla volt főügyész teljes vagyonát, az ellene korrupció és pénzmosás miatt folyó büntetőjogi eljárásban - közölte kedden az ügyészség.



Llalla 2017 novemberéig töltötte be a főügyészi tisztséget. Az ország legbefolyásosabb emberei közé tartozott és sokan tartottak tőle - írta a helyi sajtó.



A durresi ügyészség még az idén áprilisban indított büntetőjogi eljárást a volt főügyész ellen, mert az nem volt hajlandó vagyonnyilatkozatot tenni. Később pénzmosással is megvádolták, miután kiderült, hogy Llalla készpénzt próbált meg kicsempészni az országból. Az ügyészség most a tulajdonában lévő ingóságokat és ingatlanokat foglalta le 800 ezer euró értékben.







Albánia 2014 óta az Európai Unió (EU) tagjelöltje. Az Európai Bizottság (EB) még áprilisban tett javaslatot az albán és a macedón csatlakozási tárgyalások megindítására. Egyik feltételeként Brüsszel az igazságszolgáltatást is átszövő korrupció elleni harcot szabta meg. A tiranai vezetés, hogy mihamarabb elkezdje a tárgyalásokat, számos reformot indított el, egyebek között átvilágítja az ügyészeket és bírákat, de ezenkívül is van még számos teendő a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelemben is.



Számos tagállam ezt azonnali hatállyal jóvá is hagyta volna a csatlakozási tárgyalások megkezdését, főként a görög-macedón névvita rendezésének sikerét látva, mások - elsősorban Franciaország és Hollandia - azonban ezt ellenezték, és végül a feltételes hozzájárulás lett a kompromisszum. A csatlakozási tárgyalások így csak jövő júniusban kezdődhetnek meg. A tagállami kormányokat tömörítő tanács felszólította az EB-t, hogy addig is kövesse szorosan figyelemmel a reformintézkedéseket az országban.