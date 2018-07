USA

Orosz hackerek törtek be amerikai áramszolgáltatók rendszereibe

Orosz hackerek törtek be amerikai áramszolgáltatók számítógépes rendszereibe tavaly, akár áramszüneteket is okozhattak volna - jelentette hétfőn a The Wall Street Journal című napilap az amerikai belbiztonsági minisztérium (DHS) tisztviselőinek tájékoztatására hivatkozva.



A tájékoztatás szerint az orosz állami támogatású, homályos hátterű Dragonfly vagy Energetic Bear hackercsoport kiterjedt és hosszú távú kampánya során viszonylag egyszerűen tört be az áramszolgáltatók rendszereibe. A DHS szerint a hackerek az áramszolgáltatók értékesítő partnereit célozták meg először, jelszavakat és tanúsítványokat loptak el hagyományos adathalászati módszerekkel. Ezt követően hatoltak be az áramszolgáltatók rendszereibe, méghozzá úgy, hogy a belépésre jogosult feleknek álcázták magukat.



A DHS megjegyezte: előfordulhat, hogy egyes cégek éppen ezért még észre sem vették, hogy valaki betört a rendszerükbe.



A hackerek célja adatgyűjtés volt, például az üzemi hálózatok kialakításáról, illetve arról, hogy milyen eszközökkel vannak felszerelve, és miként irányítják őket.



A hackertámadások vizsgálói szerint egyelőre nem világos, hogy a behatolók egy nagyszabású támadást készítettek volna elő. Szakértők attól tartanak, hogy ilyen hozzáféréssel akár meg lehet változtatni egy kulcsfontosságú eszköz beállításait, aminek következtében a cég mérnökei tudtukon kívül olyan károkat okoznának saját rendszerükben, ami hosszas áramkimaradásokhoz is vezethet.



A minisztérium egyébként már 2014 óta folyamatosan figyelmeztette a nagy energiaszolgáltató cégek biztonsági átvilágítással rendelkező - tehát titkosnak minősített információkhoz is hozzájutó - vezetőit, hogy orosz kibertámadásoknak lehetnek kitéve létfontosságú amerikai infrastruktúrák.



A DHS tisztviselői figyelmeztettek: az orosz hackerkampány vélhetően nem ért véget, továbbra is folyamatban van.