Azonosították a torontói lövöldözőt

A hatóságok szerint Faisal Husseinnek hívják a férfit, aki a torontói Greektown negyedben, a Danforth utcában vasárnap este kézifegyverrel találomra tüzet nyitott, 15 embert megsebesített, egy 10 éves lányt és egy 18 éves fiatal nőt halálosan.



A 29 éves torontói lakos a családja szerint súlyos mentális problémákkal küszködött, "egész életében elmezavartól és depressziótól szenvedett".



Az ámokfutó családja közölte: "Mélységes szomorúsággal tölt el minket annak híre, hogy a fiunk felelős az értelmetlen erőszakért és tragédiáért. Mindent megtettünk, hogy segítséget szerezzünk neki küzdelemmel és fájdalommal teli életében, de sosem gondoltuk volna, hogy ilyen gyilkos és pusztító vége lesz."



A torontói rendőrkapitány közölte, hogy egyelőre nem tudták megállapítani a történtek okát, és még túl korai bármit kizárni.



A rendőrség nem azonosította a halálos áldozatokat, de egy helyi politikus szerint a 18 éves lány a frissen érettségizett Reese Fallon volt, aki ápolónak tervezett tanulni.



A lövöldözés után Hussein a helyszínre kiérkező rendőrökkel tűzpárbajba keveredett, majd elmenekült. A férfit később holtan találták meg. Testén lövedék ütötte seb tátongott, de a hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket halálának okáról.



Justin Trudeau kanadai kormányfő a Twitteren biztosította a torontóiakat együttérzéséről és támogatásáról. "A torontói emberek erősek, kitartóak és bátrak, és mi velük leszünk, hogy támogassuk őket ezekben a nehéz időkben" - írta.



Kanadában a fegyvertartás szigorúan szabályozott: először is engedélyért kell folyamodni, át kell esni egy háttérellenőrzésen, illetve teljesíteni kell a szükséges fegyverbiztonsági tesztet. A legálisan tartott fegyvereket töltetlenül, elzárva kell otthon tartani, csakis különleges engedéllyel lehet az utcán viselni. A kézifegyverek és más, szigorúan korlátozott fegyverek tartásához további tanfolyamok elvégzése kötelező.

Kanada bűnözési rátája 1 százalékkal nőtt 2017-ben, ami a harmadik egymást követő éves növekedés volt. A gyilkossági ráta 7 százalékkal emelkedett, ami főként a British Columbiában és Quebecben elharapózott fegyveres bűncselekményeknek tudható be.



Torontóban a vasárnapi ámokfutással együtt a lőfegyverekkel kapcsolatos halálesetek száma 26-ra nőtt, ami 53 százalékos emelkedés a tavalyi év azonos időszakához képest. A lövöldözések száma 13 százalékkal nőtt. A hatóságok a bűnbandákat teszik felelőssé a fegyveres erőszak növekedéséhez.



Torontóban legutóbb áprilisban követtek el civilek ellen támadást, akkor Alek Minassian bérelt kisteherautójával járókelőkkel teli járdára hajtott, ott több mint egy kilométert haladt, elgázolva mindenkit, aki az útjába került. Tíz embert ölt meg és tizenötöt sebesített meg.

Super raw & clear Video of #Toronto #Danforth shooter via @arilanise on Instagram. pic.twitter.com/6cbrDFHSOX