Migráció

Jogvédők szerint harmadával nőtt a muszlimellenes atrocitások száma tavaly Nagy-Britanniában

2018.07.24 03:41 ma.hu

A muszlimok elleni támadásokat számon tartó Measuring Anti-Muslim Attacks tájékoztatása szerint 1201 ilyen - megerősített - atrocitásról érkezett bejelentés hozzájuk a múlt évben, és ezek 70 százaléka utcai incidens volt, a többi jellemzően a közösségi hálón, a Facebook és a Twitter közösségi portálokon történt. Az áldozatok csaknem 60 százaléka nő, az elkövetők 80 százaléka férfi volt, ami a szervezet szerint megerősíti az elmúlt évek azt tükröző tapasztalatait, hogy a muzulmánellenesség nemcsak az iszlám vallás követői elleni gyűlölet és fanatizmus, hanem zaklatási ügy is.



A Tell MAMA UK néven is ismert szervezet szerint a muzulmánellenes retorika "beszivárgott a politikai életbe", ami "bátorítólag hat egyesekre".



A csoport igazgatója szerint Nagy-Britannia "mélyen aggasztó időket él meg, az emberek kiszámíthatóságra vágynak, de csak bizonytalanságot kapnak politikai és társadalmi szinten is", ez pedig néhányakat arra ösztönöz, hogy kisebbségi csoportokat vegyen célba.



Iman Atta hozzátette, egyre erőszakosabb utcai incidenseket tapasztalnak, az elkövetők pedig egyre fiatalabbak, 13 és 18 év közöttiek. Növekszik a vandalizmus, a csoportok pedig egyre jobban szervezettek.



A Measuring Anti-Muslim Attacks szerint "változásra van szükség az aggasztó trendekben, és határozott fellépés szükséges a politikai pártok részéről".



A jogvédő csoport emlékeztetett arra, hogy a Manchester Arénában 2017 májusában elkövetett és 22 halottal és számos sebesülttel járó terrortámadás utáni héten 700 százalékkal nőtt a muszlimellenes incidensek száma. Azt megelőzően 500 százalékos növekedés volt a legmagasabb, amit mértek, mégpedig a brit európai uniós tagságról 2016 júniusában tartott népszavazást követő egy hétben.



A YouGov közvélemény-kutató friss felmérése szerint Nagy-Britanniában egyre többen fordulnak el a hagyományos két nagy párttól, a kormányzó Konzervatív Párt mellett a Munkáspárttól, és a szavazók csaknem negyede kész lenne akár egy határozottan szélsőjobboldali, bevándorlás- és iszlámellenes párt támogatni.



Az Egyesült Királyság hozzávetőleg 66,6 millió lakosából becslések szerint mintegy négymillióan az iszlám vallás követői, és ez a szigetország második legnagyobb vallási csoportja.