Halálra ítélték a hét hónapos kislány megerőszakolóját

A férfit múlt szerdán mondta ki bűnösnek a bíróság. A helyi sajtóban csak Pintu néven emlegetett pedofil az első, akit halálra ítéltek Rádzsasztán államban a büntetőtörvénykönyv azon módosításának életbe lépése után, ami lehetőséget ad a halálbüntetésre a kiskorúakat erőszakoló emberek ellen.



A hét hónapos kislány vak nagymamájánál aludt, amikor Pintu magával vitte, majd megerőszakolta. A gyereket fél órával később, egy focipályán találták meg.



A rendőrség nem sokkal később letartóztatta a férfit, majd alig egy hónap múlva bíróság elé is került az ügy. A bíró szombaton mondta ki a halálos ítéletet.



Rádzsasztán államban április 21-én lépett életbe a büntetőtörvénykönyv módosítása, amit lehetővé teszi a halálbüntetés kiszabását a 12 évnél fiatalabb gyerekek ellen elkövetett nemi erőszak esetében.

19-year-old boy awarded death sentence by a Court in Alwar earlier today, for raping a 7-month-old girl. #Rajasthan pic.twitter.com/SPXUaomRTQ