Videón a torontói lövöldözés

Legkevesebb két ember meghalt a vasárnap esti torontói lőfegyveres ámokfutásban, a lövöldöző mellett egy fiatal nő is életét vesztette, a sebesültek száma 13 - közölte a város rendőrfőkapitánya sajtótájékoztatóján.



Az egyik sebesült egy kislány, aki válságos állapotban van - tette hozzá Mark Saunders. A többi sebesült állapotáról nem tudott tájékoztatást adni.



A tettes a rendőrséggel vívott tűzpárbajban veszette életét. Tettének indítékát egyelőre nem tudják, így azt sem tudják megállapítani még, hogy terrortámadás történt-e.



Az esetet videóra vette egy szamtanú.

