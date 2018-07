Gazdagság és korrupció

A maffiához hasonlította az iráni vezetést az amerikai külügyminiszter

Maffiához hasonlította Irán vezetését Mike Pompeo amerikai külügyminiszter Los Angelesben iráni amerikaiak közössége előtt mondott vasárnap esti beszédében. 2018.07.23 07:33 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Pompeo kijelentette: egyes iráni vezetők gazdagsága és korrupciója mutatja, hogy Iránt "inkább egy maffiához, mint kormányhoz hasonlatos valami irányítja". A tárcavezető Haszan Róháni iráni elnököt és Mohamed Dzsavád Zaríf külügyminisztert az ajatolláh-k "nemzetközi szélhámosságának polírozott embereinek" nevezte.



Pompeo azt hangoztatta, az irániaknak maguknak kell dönteniük arról, merre haladjon az országuk, és Washington "támogatni fogja az iráni nép régóta figyelmen kívül hagyott véleményét". Bejelentette, hogy az amerikai kormány huszonnégy órás, farszi nyelvű információs csatornát indít, amelynek rádiós, televíziós, digitális és közösségi oldalon sugárzott programjai lesznek. A cél - a külügyminiszter szavai szerint - az Iránban és szerte a világban élő irániak elérése.



Mike Pompeo tudatta azt is, hogy Washington az iráni olajt vásárló országokkal azt akarja elérni, hogy november 4-ig drámaian lecsökkentsék Iránból származó olajimportjukat, "lehetőleg a nullához közeli mennyiségre". Hozzátette: Washington "nem fél a legmagasabb szinten szankcionálni" a teheráni rendszert.



Az előadáson jelen lévő iráni diaszpóra hosszasan tapsolt az amerikai külügyminiszternek. Pompeo kijelentette azt is: Donald Trump amerikai elnök kormánya támogatja a rendszer ellen tüntető irániakat.



Trump vasárnap este a Twitter mikroblogon válaszolt Róháni vasárnapi megnyilvánulására, melyben eltanácsolta az Egyesült Államokat a Teherán elleni ellenséges politika folytatásától, mondván: "egy háború Iránnal minden háború atyja lenne". Az iráni elnök nem zárta ki a megbékélés lehetőségét sem Washingtonnal, Trump azonban Róháninak címzett, csupa nagybetűvel írt üzenetében figyelmeztetett: "Soha többet ne fenyegessétek meg az Egyesült Államokat, különben olyan következményeket fogtok elszenvedni, melyekre még nem volt példa a történelemben. Többé nem olyan ország vagyunk, amely elviseli háborodott és erőszakra bujtó szavaitokat. Legyetek óvatosak!"



Az Egyesült Államokban a 2009-ben tartott, legutolsó népszámlálás szerint mintegy egymillió iráni él, a legnagyobb lélekszámban Los Angelesben és környékén. A Washingtonhoz közeli Potomac városban él az 1980-ban elhunyt Mohammad Reza Pahlavi iráni sah özvegye, Farah Diba volt császárné is.