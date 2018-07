Lövöldözés Torontóban - egy gyerek is megsérült

Lövöldözésben több ember megsebesült vasárnap este a kanadai Torontóban, többen súlyosan - jelentette a helyi média.



A rendőrség közlése szerint kilencen sebesültek meg. A sajtó úgy tudja, hogy az áldozatok között van egy gyermek is.



Későbbi közlések szerint a lövöldöző meghalt. Fültanúk elmondása szerint 25 lövést lehetett hallani.



A lövöldözés Greektown városrészben zajlott le, pontos oka egyelőre nem ismeretes.

