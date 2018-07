Programajánló

Eddig nem látott családi képek is szerepelnek a Buckingham-palota kiállításán

Az első számú londoni királyi rezidencia hagyományosan az uralkodó, II. Erzsébet nyári szabadsága idején, ezúttal szeptember 30-ig várja a látogatókat. 2018.07.23 03:27 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Eddig nem látott családi fotók és festmények, valamint ritka és különleges műtárgyak és műalkotások is láthatók a Buckingham-palota hétvégén nyílt kiállításán, amelyet az idén hetvenéves trónörökös, Károly herceg tiszteletére és kurátorságával állítottak össze a szervezők.



A Prince & Patron című tárlaton Károly walesi herceg kedvenc műalkotásai mellett a trónörökös által alapított és a védnöksége alatt működő három jótékonysági szervezet által támogatott ifjú művészek munkái közül is megtekinthető néhány.



A trónörökösnek szenvedélye a művészet - emlékeztetett közleményében a brit királyi ház művészeti és ingatlanvagyonát kezelő Royal Collection Trust. Arra, hogy mely műveket találja különösen inspirálónak Károly herceg, példa a kiállításon Johan Josef Zoffany frankfurti születésű klasszicista festő The Tribuna of Uffizi című alkotása, amely III. György király hitvese, Charlotte 1722-es megbízására készült. A képen a firenzei Uffizi képtárban őrzött leghíresebb, -értékesebb és -különlegesebb műveket megcsodáló utazók láthatók.



Az utazás és a történelem szintén Károly herceg érdeklődési körébe tartozik, ezt tükrözi a Buckingham-palota kiállításán Bonaparte Napóleon gyapjúból és selyemből készült, ezüst és aranyszálakkal átszőtt köpenye, amelyet rögtön az 1815-ös waterlooi csata után, a császár hintajából szereztek meg legyőzői. A burnuszt rendszerint a London közelében lévő windsori kastélyban őrzik.

Bútorok is láthatók a kiállításon, köztük egy pár igen különleges japán modell szekreter a korai 18. századból.



A kiállítás jóval személyesebb elemei közé tartozik többek közt egy fotó, amely Károlyt, elsőszülött fiát, Vilmos cambridge-i herceget és az ötödik születésnapját vasárnap ünneplő György herceget ábrázolja. Látható két portré is Vilmosról és öccséről, Harry hercegről, valamint egy olajvázlat a trónörökös hőn szeretett nagyanyjáról, II. Erzsébet édesanyjáról, a 101 éves korában, 2002-ben elhunyt Erzsébet anyakirálynőről. Feleségéről, Kamilla cornwalli hercegnőről is szerepel egy festmény a tárlaton, csakúgy mint egy fénykép Harry hercegről és nejéről, Meghan Markle-ról, aki a májusi házasságkötésük óta a Sussex hercegnője címet viseli.



Az első számú londoni királyi rezidencia évente csak két hónapra, nyáron nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt. Ilyenkor tematikus kiállításokkal várják a vendégeket a palota látogatható termeiben.



A jegybevételekből származó összeget a Royal Collection Trust kapja, amely e jövedelmet teljes egészében jótékonysági célokra fordítja.