Amerikában is befektető orosz milliárdos támogatta Marija Butyinát

Az Egyesült Államokban is befektető orosz milliárdos támogatta anyagilag Marija Butyinát, a napokban Washingtonban letartóztatott orosz nőt - írta vasárnap a The Washington Post című amerikai napilap.



Az újság szenátusi forrásokra hivatkozó információi szerint az amerikai energetikai és high-tech iparágakban befektető Konsztantyin Nyikolajev milliárdos támogatta anyagilag Butyinát, aki ellen a héten a washingtoni szövetségi bíróság már vádat is emelt, mert úgy dolgozott az orosz kormánynak, hogy közben nem jegyeztette be magát az Egyesült Államokban külföldi ország ügynökeként.



Marija Butyina még áprilisban a szenátus hírszerzési bizottsága előtt elmondta, hogy az általa képviselt, fegyvertartást népszerűsítő csoportnak Nyikolajev biztosított anyagi támogatást. A The Washington Post idézte Nyikolajev szóvivőjét, aki megerősítette, hogy az orosz milliárdos valóban kapcsolatban állt Butyinával, amikor a nő 2012 és 2014 között megalakította Oroszországban a szabad fegyvervásárlást és fegyvertartást népszerűsítő csoportot. A szóvivő azonban arról nem kívánt nyilatkozni, hogy Nyikolajev anyagilag is támogatta-e a kezdeményezést. Fontosnak tartotta viszont leszögezni, hogy Nyikolajev soha nem találkozott Donald Trump elnökkel.

Konsztantyin Nyikolajev vagyona - az amerikai lap szerint - nagyrészt oroszországi kikötői és vasúti beruházásokból származik, és befektetője egy startup vállalkozásnak a Szilícium-völgyben, valamint igazgatósági tagja egy houstoni energetikai vállalatnak. A The Washington Post megjegyezte: tudomása szerint Nyikolajev fia az Egyesült Államokban folytatja tanulmányait, és 2016-ban önkéntesként részt vett a Donald Trump elnökjelöltségét támogató kampányban.



Marija Butyina letartóztatását hétfőn jelentették be Washingtonban, órákkal Donald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök Helsinkiben történt csúcstalálkozója után. A bíróság nem engedélyezte, hogy óvadék ellenében szabadlábon védekezhessen. A bírósági dokumentumok szerint a 2016-ban, diákvízummal az Egyesült Államokba érkezett, 29 éves Butyina megpróbált kapcsolatokat kiépíteni republikánus politikusokkal és konzervatív szervezetekkel, köztük például az Országos Fegyverszövetséggel (NRA). Az ügyészek szerint egy magas rangú orosz kormányzati tisztségviselő útmutatásai alapján tevékenykedett. Ügyét Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is felhozta szombati telefonbeszélgetésében Mike Pompeo amerikai külügyminiszternek, és - az orosz külügyminisztérium közleménye szerint - a nő szabadon bocsátását követelte.



Vasárnap a Reuters brit hírügynökség a Központ a Nemzeti Érdekekért nevű washingtoni kutatóintézet dokumentumaira hivatkozva azt jelentette, hogy Marija Butyina részt vett az amerikai pénzügyminisztérium és az orosz jegybank magas rangú tisztségviselői között 2015-ben lezajlott találkozón is. Akkor Alekszandr Torsin, az orosz jegybank akkori helyettes vezetője az Egyesült Államokban tárgyalt az Obama-kormányzatának magas rangú tagjaival, köztük és Nathan Sheetsszel, nemzetközi kapcsolatokért felelős pénzügyminisztériumi államtitkárral, illetve Stanley Fischerrel, az amerikai jegybank akkori helyettes vezetőjével.