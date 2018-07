Bulvár

Trump volt ügyvédje rögzítette a beszélgetést a Playboy-modellnek fizetendő pénzről

Donald Trump amerikai elnök korábbi ügyvédje, Michael Cohen rögzítette azt a telefonbeszélgetést, amelyben Trump egy Karen McDougal nevű volt Playboy-modellnek fizetendő összegről egyeztetett vele.



Az információt a The New York Times című lap közölte internetes oldalán péntek délután, a hírt Rudy Giuliani, az elnök jelenlegi ügyvédje is megerősítette, hangsúlyozva, hogy Trump "nem követett el törvényellenes cselekedetet".



A rögzített rövid telefonbeszélgetésben, amely 2016 nyarán, két hónappal az elnökválasztás előtt zajlott le, Donald Trump azt mondta Michael Cohennek, hogy csekket írjon Karen McDougal nevére, hogy legyen dokumentum a kifizetésről. A felvétel a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) birtokában van, az FBI ugyanis az ügyvéd üzleti ügyeinek vizsgálata keretében még áprilisban házkutatást tartott Michael Cohen irodájában és lakásában. A vizsgálat arra irányul, hogy vajon Donald Trump fizetett-e korábbi futó hölgyismerőseinek pénzt a hallgatásukért cserébe, és ha igen, akkor ezt a törvényt megsértve a kampányfinanszírozásra rendelkezésre álló összegekből fedezte-e.



A kifizetés egyébként soha nem történt meg.



Karen McDougal azt állította, hogy 2006-ban tíz hónapig tartó viszonya volt Donald Trumppal, aki azonban ezt mindig cáfolta. A volt Playboy-modell többször is leszögezte: soha nem fogadott el pénzt Donald Trumptól, sem viszonyuk idején, sem a választási kampány hónapjaiban.



2016-ban, napokkal az elnökválasztás előtt a The Wall Street Journal című lap írta meg, hogy a National Enquirer című tabloid 150 ezer dollárért vásárolta meg a McDougal-sztori közlési jogait, csak azért, hogy aztán fiókba süllyessze.