Tragédia

Tragikus hajóbaleset Amerikában - sok a halott - videóval

Kétéltű turistajármű, úgynevezett kacsahajó szenvedett balesetet az amerikai Missouri állam egyik taván, az első információk szerint legkevesebb nyolcan vízbe fulladtak.

A baleset a középnyugati állam délnyugati vidékén fekvő Branson üdülőváros egyik taván történt, helyi idő szerint csütörtök este. A kacsahajó erősen viharos időben indult útnak, és egyelőre ismeretlen okokból felborult, majd el is süllyedt. A kétéltű járművön a személyzet mellett 31 turista utazott.



Doug Rader, a helység illetékes seriffje arról tájékoztatta az újságírókat, hogy folynak a mentési munkálatok, búvárok pásztázzák a tavat. Eddig nyolc áldozat holttestét találták meg. Hét embert kimentettek és kórházba vittek, az eltűnteket keresik.

A kacsahajókat üzemeltető cég a Ride The Ducks a Yahoo cikke szerint egyelőre nem reagált az újságírói megkeresésekre, nem közöltek részleteket a balesetről. Megjegyzik, hogy a kacsahajókat a világ számos részén használják a turisták szállítására és az elmúlt két évtizedben több nagyobb balesetet is szenvedtek ezek a járművek.



Korábban magyar áldozata is volt egy kacsahajó-tragédiának



A Delaware folyón 2010. július 7-én történt balesetben két magyar fiatal, S. Dóra és P. Szabolcs életét vesztette. A tragédia miatt hozzátartozóik beperelték a kétéltű turistabuszt elgázoló tolóhajó üzemeltetőit, akiket halált okozó veszélyeztetéssel vádoltak. A hozzátartozók szerint a balesetben érintett mindkét vízi jármű üzemeltetője - a K-Sea Transportation és a Ride the Ducks - is felelős volt a tragédiáért.



Végül peren kívüli egyezséget kötöttek. Az egyezség értelmében az alperes összesen 17 millió dolláros kártérítést fizetett ki a baleset túlélőinek és az áldozatok hozzátartozóinak.



A mostani balesetben érintett cég 2016-ban 1 millió dolláros büntetést fizetett, miután Seattle városában a járművük öt külföldi diák halálát okozta.