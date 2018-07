Baleset

Hatalmas robbanás New Yorkban - rákot okozó anyag került a levegőbe

Mint ahogyan azt a ma.hu is megírta, felrobbant egy óriás gázvezeték csütörtökön New Yorkban, a Broadway alatt. Az incidens helyi idő szerint 7 órakor történt, a reggeli csúcsforgalomban, írja a Bors. Szürkés-fehér füst lepte el az egész környéket.



A vezeték szétrobbanása mélyen a föld alatt történt. A gőzvezetékeket a manhattani toronyházak fűtésében és hűtésében használják. A helyi metróközlekedést azonnal leállították.

Az erőteljes robbanás eredményeként hatalmas füst és gőz gomolygott a manhattani utcán, majd később a helyszínen azbesztmaradványokat találtak a hatóságok a gőzrobbanás törmelékében. A szakemberek arra kérik azokat, akik a robbanás közelében tartózkodtak, hogy a szennyezett ruháikat adják le.



Mindenki érintett, aki a helyszín környékén tartózkodott, még ha csak kis mennyiségű por került a ruházatukra, már akkor is fenn áll az azbesztkitettség kockázata. A következő napokban a környék épületeit ellenőrzik az azbesztszennyeződés végett.

A kutatások mára egyértelműen bebizonyították, hogy a levegőbe kerülő azbesztpor és -származék belélegzése már kis mennyiségben is maradandó károsodáshoz vezethet. Az azbesztszármazékok szervezetbe kerülésével gyógyíthatatlan betegségek: azbesztózis, tüdőrák, gégerák, mesothelioma alakulhatnak ki. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) tanulmánya szerint napjainkban a tüdőrák miatt kezeltek közel felénél az azbeszt közvetlenül felelős a betegség kialakulásáért, a halálozási arány is egyre nő.