Thaiföld

Elon Musk dühös volt, ezért pedofilozta le a hős mentőbúvárt

Bocsánatot kért a Tesla-vezér, amiért "pedo fickóként" emlegette a thaiföldi barlangban rekedt gyerekeket megmentő búvárok egyikét a Twitteren. A sértő bejegyzést azóta eltávolították - írja a BBC.



Az egész konfliktus azzal kezdődött, hogy Musk mentőkapszulát tervezett a gyerekek mentéséhez, el is küldte a helyszínre. Szerinte ezzel könnyen ki lehetett volna hozni őket. A búvár, Vern Unsworth viszont PR-trükknek nevezte és élesen kritizálta Musk tervét. Azt nyilatkozta, esélytelen, hogy ez működjön, a kapszulát végül nem is használták.



A Tesla és a SpaceX vezérigazgatója ezután a Twitteren ment neki a búvárnak, aki pert is kilátásba helyezett. A Tesla árfolyama 2,8 százalékot esett a SpaceX atyjának vasárnapi kirohanása után, amivel a vállalat teljes értéke közel 1,5 milliárd dollárral csökkent hétfőn.



Musk végül bocsánatot kért. Azt írta, dühében cselekedett, és megjegyezte, hogy a búvár mentőkapszulával kapcsolatos kritikái nem indokolhatják, hogy ilyen kijelentéseket tegyen.



"Az ellenem irányuló lépései nem indokolják azt, amit tettem, ezért elnézést kérek Unsworth úrtól és a cégektől, amelyeket vezetőként képviselek. Az én hibám, csakis az enyém' - zárta sorait.