Izrael lezárta a Gázai övezet áruforgalmi átkelőhelyét

Izrael lezárta a Gázai övezet áruforgalmi átkelőhelyét Kerem Salomnál, és ezzel felfüggesztette az övezetbe irányuló gáz- és üzemanyag szállítást. 2018.07.17 12:29 MTI

A hétfő esti izraeli bejelentés szerint a gyógyszer- és élelmiszer-szállítást továbbra is engedélyezik az övezet felé. Az átkelőhely lezárását Izrael azzal indokolta, hogy a szombaton megkötött tűzszünetet a palesztin fél hétfő délután megszegte, amikor a radikális iszlamista Hamász szervezet által uralt övezetből rakétát lőttek ki izraeli területre.



Az izraeli hadsereg is megerősítette, hogy a rakétát röviddel azután indították útnak, hogy Izrael két Hamász-őrtornyot támadott Bét Hanúnban és Dzsabáliában hétfő délután. A Hamász ezen megfigyelőállásai közelében előzőleg a palesztinok tüzeket okozó léggömböket és papírsárkányokat indítottak a szomszédos izraeli területek felé.



"A Hamász terrorszervezet folytatta kísérletét terrorcselekmények végrehajtására, és ezért Avigdor Liberman védelmi miniszter úgy döntött, hogy a vezérkari főnök javaslatára az üzemanyag- és a gázszállítások előtt lezárja a Kerem Shalom melletti átjáróhelyet egészen a következő vasárnapig" - közölte az izraeli védelmi minisztérium.



További megszorító intézkedésként hatról három tengeri mérföldre csökkentették az övezet parti vizeinél a halászatra engedélyezett távolságot.



"Az izraeli szankciók a Gáza elleni bojkott fokozásának szándékát tükrözik, hogy további bűncselekményeket hajtsanak végre a gázai állampolgárokkal szemben" - állította válaszában a Hamász, és felszólította a világot a hallgatás megtörésére a szerinte Izrael által az emberiesség ellen elkövetett bűnökben.



Emellett Egyiptom is bejelentette, hogy technikai okokból lezárják gázai átkelőhelyüket Rafahnál, s egy, a határon veszteglő autóbusznak vissza kellett fordulnia. Az egyiptomiak hangsúlyozták, hogy a technikai hiba az ő oldalukon található, és a zárlat csak időleges. Rafah a ramadán (muzulmán böjti hónap) kezdete, május közepe óta péntek és szombat kivételével eddig minden nap nyitva volt.