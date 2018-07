Hawaii: lávabomba zuhant egy turistahajóra - videó

A Hawaii Nagy Szigetén (Big Island) tomboló Kilauea vulkán lávakitörése egy turistahajóra zuhant, a hétfői hivatalos jelentés szerint legalább 13 a sebesültek száma.



Az amerikai sajtójelentések lávarobbanásként írják le a történteket. A turistahajó körutazását kifejezetten a láva közelébe szervezték, hogy az érdeklődők az óceán felől csodálhassák a természeti jelenséget. A Kilauea immár két hónapja folyamatosan aktív, és a vulkáni tevékenység nem csökken, hanem éppen hogy erősödik. Az illetékes hatóságok és a különböző szervezetek tisztségviselői ugyan folyamatosan figyelmeztetik az embereket a veszélyekre, de ennek ellenére is több utazási iroda szervez hajóutakat a tűzhányó közelébe.



Az Egyesült Államok parti őrsége biztonsági zónát jelölt meg ott, ahol a láva eléri az óceánt, s ebben az övezetben egyetlen hajó sem közelítheti meg 300 méteren belül a partot. Különleges engedéllyel rendelkező hajóknak azonban lehetővé tették, hogy 50 méterre megközelíthessék azokat a pontokat, ahol a láva az óceánba ömlik.



Az izzó kőtörmelék eddig több mint 700 házat elpusztított, de komolyabb sérülés csak egyetlen férfit ért, akinek a lábát eltörte a megállíthatatlan láva.



A hétfő baleset valamennyi áldozatát a hilói kórházba szállították, az illetékesek pedig megindították a vizsgálatokat.

