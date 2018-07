Állati

A brazil városokban elszaporodott, veszélyes skorpiókra figyelmeztetnek kutatók

2018.07.17 08:38 ma.hu

A brazil városokban elszaporodtak a skorpiók, amelyek alkalmazkodtak a városi élethez. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy a skorpiócsípés okozta halálozások megduplázódtak az utóbbi négy évben - adta hírül a The Guardian című brit napilap.



A Tityus serrulatus halálos csípésű brazil skorpiófajta hagyományos, szavannai életmódját elhagyva alkalmazkodott a városi léthez, csatornákban, a szemétben és a sittben is jól eléldegél.



Brazil szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy a halálos mérgű skorpiók egyre nagyobb veszélyt jelentenek a városlakókra, egyre több halálesetet jelentenek, amelyet skorpiók csípése okozott. Az elmúlt négy évben a skorpiók okozta halálesetek megduplázódtak: 2013-ban 70, 2017-ben pedig már 184 halálozást regisztráltak az egészségügyi rendszerben. A skorpiócsípések száma 2007-ben 37 ezer volt, tavaly pedig már 126 ezer esetet jelentettek.



Sao Paulo államban a múlt héten egy négyéves kislány halt meg skorpiócsípéstől, mivel nem jutott időben ellenszérumhoz, ugyanis sok kisebb városban nem tartanak ellenszérumot.



A skorpiók az erdőirtások következtében jelentek meg nagyobb számban a városokban, Brazíliában négy veszélyes skorpiófaj él, de a sárga skorpió, a Tityus serrulatus csípése különösen végzetes.



Rogério Bertani, egy Sao Pauló-i Butantan Intézet skorpiószakértője hangsúlyozta: személy szerint úgy véli, hogy a helyzet rosszabbodni fog.



A sárga skorpió nősténye megtermékenyítés nélkül is képes a szaporodásra, rovarokkal és csótányokkal táplálkozik. Ugyanakkor az anyagcseréje nagyon lassú, akár hónapokig is elél táplálkozás nélkül - mondta Bertani.



José Brites Neto állatorvos, aki egy négy fős skorpióvadász csoportot vezet a Sao Pauló-i Americanában, elmondta, hogy idén már nyolcezer skorpiót fogtak be ultraibolya-lámpákkal, éjszaka vadászva rájuk.



Brites Neto szerint a sárga skorpiók a szennyvíz- és esőcsatorna-rendszeren keresztül terjednek el, mivel ott bőséggel találnak csótányokat. "Ez a faj uralkodik, hódít és nagyon alkalmazkodó" - magyarázta.



A brazil egészségügyi minisztérium szóvivője elmondta: szétküldik az ellenszérumot az államokba, hogy azok osszák szét a városok egészségügyi intézményeiben.



A szóvivő megerősítette, hogy a skorpió okozta halálozások főleg a gyermekeket érintik és a legtöbb ilyen halálos csípés a sárga skorpiótól származik. Az összes skorpiócsípések 87 százalékában nincs szükség ellenszérumra - tette hozzá.