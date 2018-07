Angliai mérgezés

Parfümös üvegcsében lehetett a brit nőt megölő idegméreg

Az egy hete meghalt nőt és férjét, Charlie Rowley-t június 30-án eszméletlen állapotban szállították kórházba mérgezés gyanújával. 2018.07.16 16:25 ma.hu

Nemrég találta meg a rendőrség azt a tárolóeszközt, amely a június végén súlyos mérgezéses tünetekkel kórházba szállított két brit állampolgár megbetegedését okozó Novicsok típusú idegméreg-hatóanyagot tartalmazta. A Scotland Yard bejelentése szerint egy kisméretű palackról van szó, amelyet a 45 éves Charlie Rowley házában találtak a délnyugat-angliai Amesbury kisvárosban. Azóta kiderült: parfümös üvegcsében lehetett a szer, ami végül a brit Dawn Sturgess-szel végzett - legalábbis a nő férjének testvére erről beszélt.



Mint ahogyan azt a ma.hu is megírta, Rowley-t és élettársát két hete szállították be az Amesburytől néhány kilométerre fekvő Salisbury kórházába. A férfi azóta visszanyerte öntudatát, a nyomozók beszélni is tudtak vele.



A brit kormány szerint ugyanilyen Novicsok típusú, még a Szovjetunióban kifejlesztett katonai idegméregtől szenvedett súlyos mérgezést márciusban a Salisburyben élő Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős hírszerzőügynök és lánya, Julija Szkripal, aki nem sokkal korábban látogatóba érkezett hozzá.

A BBC Rowley testvérére hivatkozva azt állítja, hogy egy, a házaspár lakásán talált parfümös üvegcsében találták meg a nyomozók a mérget. Közben az Independent azt írja, hogy újabb embert vizsgálnak mérgezés gyanújával. A szemtanúk szerint egy hajléktalanról van szó, aki az előtt az étterem előtt szokott ülni, ahol Szkripalék ettek megmérgezésük napján. A férfiről egyelőre nem bizonyosodott be, hogy érintkezésbe került volna a Novicsokkal.