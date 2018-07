Légi

Lezuhant egy katonai kiképzőgép Romániában

Lezuhant hétfőn Romániában egy katonai kiképzőgép, az első hírek szerint két pilóta tartózkodott a fedélzeten, mindketten életben maradtak.



A balesetet Mihai Fifor védelmi miniszter is megerősítette.



Az IAR 99 Soim típusú, román gyártmányú, egy hajtóműves katonai kiképzőgép a kelet-romániai Bákó megyében, Nicolae Balcescu település mellett zuhant le, egyelőre ismeretlen okokból.



A román média értesülései szerint a két pilóta katapultált, majd egy tóba estek. A román védelmi minisztérium közölte, hogy a két pilótával kapcsolatba léptek, és megkezdődött a kimentésük.



Legutóbb július 7-én zuhant le a román légierő egy MIG-21 Lancer típusú vadászgépe egy légi parádé alkalmából a dél-romániai Fetesti település mellett. A balesetet a gép pilótája nem élte túl, más személy nem sérült meg.



A román légierőnél továbbra is használatban vannak a MiG-21 Lancer típusú vadászgépek. Románia használt F16-os gépekkel akarja korszerűsíteni a légierejét, ezeknek a gépeknek egy része már a román hadsereghez került, de a MIG-21-esek is használatban vannak még. Az utóbbi két évtizedben a román légierő több mint húsz MiG-21-ese hajtott végre kényszerleszállást, vagy zuhant le.



Az IAR 99 Soim típusú gépet a dél-romániai Craiován gyártották, az első ilyen típusú repülő 1985-ben szállt fel.



A címlapfotó illusztráció.