Diplomácia

Putyin-Trump-csúcstalálkozó: a német külügyminiszter az egyoldalú megállapodásoktól óvja Trumpot

Jó, ha az Egyesült Államok és Oroszország szóba áll egymással - nyilatkozott Heiko Maas német külügyminiszter a vasárnap megjelenő Bild am Sonntag című német tömeglapnak, egyúttal óva intette az amerikai elnököt attól, hogy szövetségeit hátrányos helyzetbe hozó egyoldalú megállapodást kössön az orosz elnökkel.



"A párbeszédhez tisztánlátásra van szükség, és az amerikai elnök koordinátarendszere nélkülözi ezt a tisztánlátást. Aki a saját partnereit sértegeti, az azt kockáztatja, hogy a végén maga is vesztes lesz. A saját partnerei rovására kötött egyoldalú megállapodások végső soron az Egyesült Államoknak is a kárára lesznek" - fogalmazott a szociáldemokrata tárcavezető a lapnak.



A Bild am Sonntag azt írja: Németország és az Egyesült Államok többi európai szövetségese lélegzetvisszafojtva figyeli majd a csúcstalálkozót. A lap szerint Trump és Putyin egymásra találása vagy "érdekházassága" nagyon veszélyes lehet Európa számára, mert Trump kiszámíthatatlan és fogékony a hízelgésre, míg Putyin hideg és számító.



Donald Trump és Vlagyimir Putyin hétfőn délben a finn fővárosban, Helsinkiben tartja első kétoldalú csúcstalálkozóját. A négyórásra tervezett csúcsot a finn elnöki palotában tartják, ahol az amerikai és az orosz elnök először négyszemközt tárgyal egymással, majd az orosz és az amerikai küldöttség munkavacsorán tárgyal egymással.