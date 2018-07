USA

Pénzfeldobással döntötték el a gyorshajtó sorsát - az egészet felvette a testkamera

Igazán szokatlan módszerrel döntötte el két amerikai rendőrnő, hogy letartóztassanak-e egy gyorshajtáson ért fodrásznőt. A nő 80 mérföld/órás sebességgel igyekezett a munkába, mikor lekapcsolták. A sofőr úgy magyarázkodott, hogy nagy késésben van, ám ezt a rendőrök nem nagyon értékelték. Közölték vele, nem elég, hogy túl gyorsan ment, ráadásul még az útviszonyok sem voltak ideálisak, valamint, hogy nem kockáztathatja mások életét, csak azért, mert elaludt. Ez eddig rendben is van, lakott területen 130 kilométer/órával száguldozni nagyon nem szabad.



Innentől kezd furcsává válni a történet. A járőr visszaült a rendőrautóba, lekérte a nő adatait, társával közben azon tanakodtak, mit is csináljanak. A sofőrnek nem volt priusza, még egy parkolási bírsága sem, úgyhogy pénzbírsággal el lehetett volna intézni az egészet. Megtehették volna azt is, hogy feljelentik a nőt és a bíróságra bízzák a jogosítvány sorsát, de akár le is tartóztathatták volna. A nőt ráadásul nem is mérték be, mert nem volt az autóban traffipax, tehát csak megsaccolni tudták, mennyivel ment. Még olyan kis füzet sem volt náluk, amiből az amerikai rendőrök a bírságot osztogatják.



Végül úgy döntöttek, érmefeldobással döntik el a dilemmát. Ha hiszi, ha nem, még ezt is jól elrontották. Eredetileg a fej lett volna az "A", vagyis arrest, az írás meg "R", vagyis release. Írás lett. Erre az egyikük megkérdezte, hogy "akkor most eresszük el"? Mire a másik rávágta, hogy dehogy is, tartóztassuk le!



A nőt bevitték gyorshajtás, közúti veszélyeztetés és az útviszonyok figyelembe vétele nélküli vezetés miatt. A vádakat aztán az ügyészség rögtön ejtette, amikor a rendőrökre felszerelt testkamera felvételéből kiderült, mi történt pontosan.



A rendőrnőket azonnali hatállyal felfüggesztették a szolgálatból, ám ezzel a fodrásznő nincs megelégedve, mondván, nekik ez nem más, mint fizetett szabadság. "Rúgják ki őket, de menten. Aki pénzfeldobással dönt mások sorsáról az nem való rendőrnek."



Amit nem értünk (azon túl persze, hogy miért kell így bánni egy másik emberi lénnyel): ha egy rendőr tudja, hogy testkamera van rajta, ami mindent rögzít, hogyan csinálhat ilyeneket? Vagy egyszerüen megfeledkeztek róla?