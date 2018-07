Megölte az apját, miután megtalálta nála saját kislánykori pornóképeit

Barbara Combes néhány évvel ezelőtt költözött vissza kislányával idős édesapjához Manchester külvárosába. Egyszer kertészkedés közben bement a konyhába valamiért. Az asztalon megpillantott egy dobozt, tele régi fényképekkel. De nem ám kedves családi fotók voltak, hanem pornóképek gyerekekről, köztük az asszony saját meztelen kislánykori fotói.



"Mintha fekete köd szállt volna rám" - mondta később vallomásában az 51 éves asszony. A fotók látványa felidézte benne azt a több évtizedes erőszakot és abúzust, amit apjától szenvedett el. Az egykori háborús veterán gyakorlatilag szexrabszolgaként tartotta gyermekét. Barbara kilenc éves volt, mikor apja először elvitte egy "fényképész klubba". A kislánynak hagynia kellett hogy a nemi szervét fotózzák vadidegenek. A gyereknek nem voltak barátai, imerősei, csak otthon az apja, aki valószínűleg több százszor megerőszakolta. Lehetséges, hogy a nő korán meghalt lányának is ő volt az apja.



A fényképek láttán hihetetlen erővel tört rá Barbarára az undor és a gyűlölet. Kiment a kertbe a lapátért, majd hátulról fejbe vágta a nappaliban álló 87 éves apját. Mikor a férfi megfordult, újra ütött, majd a szerszám élével vágott oda a férfi torkára. A férfi a szeme előtt vérzett el, Barbara ezután kivonszolta a holttestet a hátsó kertbe, letakarta egy ponyvával, másnap pedig rendelt egy tonna földet. Elföldelte a férfit, a rokonoknak pedig azt mondta, hogy váratlanul elhunyt. A hatóságoknak nem jelentett be semmit, továbbra is felvette az apja utáni szociális juttatásokat.



A gyilkosság 2006-ban történt. Az asszony 12 évig őrizte a titkát. Akkor adta fel magát, mikor úgy érezte, le fog bukni, a szociális gondozó ugyanis bejelentkezett egy családlátogatásra. Az asszony ezelőtt bement a rendőrségre is mindent bevallott. Két nappal később a maradványokat is megtalálták.



Barbara Combes kilenc évet kapott emberölésért. "Lehet, hogy a több évtizedes abúzus érthetővé teszi, de nem ad felmentést, hogy elvette az életét" - indokolta ítéletét Timothy King bíró.

The first images of Barbara Coombes, and the back garden where she buried her father for 12 years, have been released. Recap this morning's sentencing here https://t.co/fEFqIIGaMV pic.twitter.com/JrmDeu4vDZ