Törökország megkötötte eddigi legnagyobb védelmi ipari exportüzletét

A török elnöki hivatalhoz tartozó védelmi ipari igazgatóság közleménye szerint a Török Légi és Űripari Részvénytársaság (TUSAS), valamint a pakisztáni védelmi minisztérium között folyó tárgyalások eredményre jutottak.



Az adás-vételi szerződés egyúttal logisztikai elemeket, valamint a helikopterekkel kapcsolatos képzésre, továbbá a lőszerekre és a pótalkatrészekre vonatkozó részeket is tartalmaz.



Mindazonáltal egyik török médium sem közli, hogy az üzlet keretében Pakisztán mennyit fizetett Törökországnak.



A T129 ATAK támadó, illetve taktikai-felderítő helikopter. Kihívásokkal teli éghajlathoz és földrajzi körülményekhez fejlesztették ki. Mind tervezésében, mind gyártásában közös török-olasz termék. Az első darab 2009 szeptemberében indult próbaútra. A török haderő és a belügyminisztérium használja. Maximális sebessége 278 kilométer/óra, legnagyobb repülési magassága pedig 6100 méter.



A pakisztáni haderő Törökországban és Pakisztánban is többször tesztelte a helikoptert.

Turkey to sell Pakistan 30 #ATAK helicopters in a deal reportedly worth around $1.5 billion https://t.co/TUynZYF9VX pic.twitter.com/NjBdc9jUF7