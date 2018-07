Egy patkány miatt félbeszakadt két ausztrál táncelőadás is

Egy patkány okozta rövidzárlat miatt teljes sötétségbe borult szerda este az Adelaide-i Fesztiválközpont, két táncprodukciót, köztük a Csipkerózsika című balett utolsó előadását is félbeszakítva.



A patkány a szakemberek szerint egy 11 ezer voltos nagyfeszültségű vezetékben tett kárt, miután bemászott egy trafóházba és ott rövidzárlatot okozott. A szerelőknek két óra alatt sikerült csak elhárítaniuk a hibát, amely számos üzletet és egy konferenciaközpontot is érintett - írta a The Advertiser című helyi lap online kiadása.



Az Adelaide-i Fesztiválközpont mintegy kétezer fős közönsége először azt hitte, hogy a teljes sötétség az előadás része. Miután közölték, hogy az áramszünet miatt félbe kell hagyni az előadást, a nézők telefonok és zseblámpák fényénél tapsolták meg a táncosokat, majd elhagyták az épületet.



A The Beginning of Nature című előadásból már csak 9 perc volt hátra, a Csipkerózsikából azonban az utolsó felvonás így elmaradt.



A szervezők elnézést kértek a malőrért, és mivel ez volt az utolsó Csipkerózsika-előadás, felajánlották, hogy visszatérítik a jegyek árát és megajándékozzák a nézőket egy a produkcióról készülő felvétellel.

Plunged into darkness during 2nd intermission of Sleeping Beauty at Adelaide Festival Centre, informed power won't be back til 11.30 so audience told to leave. Do the prince & princess get together??!! 😪 pic.twitter.com/3l33m7NPus