Újabb iskolában volt halálos lövöldözés, ezúttal Georgiában

A Clayton megyei rendőrség tájékoztatása szerint a lövöldözés a Mount Zion nevű gimnázium parkolójában történt, de sem az elkövető, sem az áldozatok nem oda jártak. A gyanúsított és a meggyilkolt, illetve sérült áldozat is a szomszédos Perry Oktatási Központ évzáróján vett részt, amely inkább szakiskolának tekinthető.



A hatóságok úgy tudják, hogy a lövések azt követően dördültek el, hogy a gyanúsított és áldozatai összeszólalkoztak.



A texasi Santa Fében, Houstontól mintegy 50 kilométerre pénteken 10 embert lőtt agyon egy 17 éves diák, tíz másikat pedig megsebesített. A gyanúsított robbanószerkezeteket is elhelyezett a létesítményben és környékén.

About 15 police cars here on the scene of Mt. Zion High School in Clayton County. Still working to learn more about what's going on. pic.twitter.com/yWZ8KchEuS