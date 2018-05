Lezuhant egy utasszállító Havanna közelében

Egyelőre nem tudni, hogy vannak-e áldozatok.



Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozó repülőtéri források szerint a Cubana de Aviación nevű kubai légitársaság egyik Boeing 737-es utasszállító repülőgépéről van szó, amely a kelet-kubai Holguín városába tartott.



Az AP amerikai hírügynökség a kubai állami televízióra hivatkozva beszámolt arról, hogy a repülőgép a közeli Santiago de las Vegas közelében zuhant le.



Az EFE spanyol hírügynökség jelentette, hogy a repülőtér környékén vastag füstoszlop látható, a helyszínre számos tűzoltó, rendőri és egészségügyi egység érkezett.



Miguel Díaz-Canel kubai elnök arról tájékoztatott, sokan meghaltak a repülőgép-szerencsétlenségben.

Plane crash in Cuba, American flight crashed shortly after take off 😟 #cuba #planecrash pic.twitter.com/W4IuiIaF1K