Bűnügy

Pedofilbotrány: az egész chilei püspöki kar felajánlotta lemondását

Ez az első alkalom, hogy a katolikus egyház egyik országának püspöki kara testületi lemondást ajánl fel a pápának a tagjait érő pedofilvádak miatt. 2018.05.18 17:56 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Felajánlották lemondásukat Ferenc pápának a chilei püspökök a latin-amerikai ország egyházát ért pedofíliavádak miatt az e heti vatikáni válságtanácskozáson - áll pénteken megjelentetett közleményükben. Azt még nem tudni, hogy a katolikus egyházfő elfogadta-e lemondásukat.



Ez az első alkalom, hogy a katolikus egyház egyik országának püspöki kara testületi lemondást ajánl fel a pápának a tagjait érő pedofilvádak miatt.



A közleményt spanyol és olasz nyelven Fernando Ramos Pérez, a chilei püspöki kar titkára adta át a sajtónak Rómában. A szövegben a chilei püspökök bocsánatot kérnek a papok által elkövetett szexuális visszaélésekért és köszönetet mondanak a sajtónak, hogy az "igazságot szolgálta". Köszönetüket fejezik ki az áldozatoknak is bátorságukért, mivel egymást is segítve szembe tudtak szállni a "hatalmas nehézségekkel" és gyakran "az egyházi közösségtől is induló támadásokkal".



A chilei püspöki kar tagjai azt követően ajánlották fel lemondásukat, hogy május 14. és 17. között Ferenc pápával a Vatikánban tanácskoztak.



Harmincnégy chilei püspökről van szó, köztük hárman nyugalmazottak: az egyházfő egyenként dönthet szolgálatuk felfüggesztéséről.



Ferenc pápa csütörtökön rövid levélben összefoglalta a chilei püspökökkel tartott találkozót, elismerve, hogy ami a latin-amerikai országban papok által elkövetett pedofíliaügyeket illeti, súlyos hiányosságok történtek. A pápa hozzátette: a személyek elmozdítása szükséges, de nem elegendő intézkedés. Ezen kívül a pápa 10 oldalas nem nyilvános dokumentumot is adott nekik, amely a chilei visszaélésekről készült.



Ferenc pápa április közepén nyilvános levélben szólította fel a chilei püspöki kar tagjait a latin-amerikai ország egyházát megrázó pedofil-botrányok tisztázására, ami miatt a Vatikánba hívatta őket, elismerve, hogy maga is súlyos hibát vétett a történtek értékelésében.



Ferenc pápa a januári chilei látogatását övező bírálatokra utalt. Az egyházfő útját tiltakozás kísérte, mivel elnézően bánt a papi pedofília ügyek elhallgatásával gyanúsított Juan Barros püspökkel. Ferenc pápa akkor még úgy nyilatkozott, semmi nem bizonyítja a püspök bűnösségét.



Barros püspököt hazájában azzal vádolták, hogy szemet hunyt a befolyásos lelkipásztor, a 2011-ben Vatikánban bűnösnek talált Fernando Karadima által elkövetett visszaélések fölött.



Ferenc pápa vizsgálatot rendelt el, és január végén Charles Scicluna érsekre bízta a chilei pedofíliaügyeket. Charles Scicluna a Hittani Kongregáció ügyésze, aki a kiskorúakkal szemben elkövetett visszaélések eseteivel foglalkozik. Az érsek 2300 oldalas jelentést készített 64 áldozat tanúvallomásával.



Ferenc pápa április utolsó hétvégéjén Karadima három áldozatával találkozott a Vatikánban. A pápa vatikáni szálláshelyén a Szent Márta-házban laktak, és többször külön és együtt is beszámoltak Ferenc pápának a történtekről.

A ma már felnőtt Juan Carlos Cruz, James Hamilton és José Andrés Murillo római sajtótájékoztatójukon elmondták, az egyház szemében évtizedeken át ellenségnek számítottak. Ferenc pápa személyében az egyház "szeretettel teljes" arcát ismerték meg, de azt várják tőle, hogy a bocsánatkérésen túl "példát mutasson". Kiemelték, hogy a szexuális visszaéléssel egyformán súlyos a hatalmukkal visszaélő és a pedofíliát elhallgató püspökök felelőssége is, amely "járványként" terjedt el az egész egyházban. Emlékeztettek, hogy a pedofília áldozatai közül ezt nem mindenki élte túl.