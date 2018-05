Texasi iskolai lövöldözés: több halálos áldozat, sérültek

Több halálos áldozatot és sebesültet követelt a pénteki lövöldözés a texasi Santa Fé városka középiskolájában - jelentette a CBS televízió. A lövöldözőt letartóztatták. Több amerikai hírtelevízió legalább nyolc áldozatot említett.



A lövöldöző állítólag az iskola egyik diákja volt, ezt azonban nem erősítették volt.



A Santa Fében lévő iskolát rendőrautók vették körül, továbbá mentőautók, köztük rohamkocsik. Két mentőhelikopter is a helyszínre érkezett és megkezdődött a sebesültek elszállítása.



A halottak és a sebesültek számáról egyelőre nincs hivatalos információ. Az ámokfutó diák megfékezésekor állítólag megsebesült az egyik rendőr is.

Santa Fe High School on lockdown after a situation with an active shooter on campus. Witnesses say the shooting took place in an art class on campus between 7:30 and 7:45 a.m.

