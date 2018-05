Újabb lövöldözés egy amerikai középiskolában

Újabb lövöldözés volt pénteken egy amerikai középiskolában, ezúttal a texasi Houstontól délre fekvő Santa Fé városkában. Egyelőre nem tudni, hogy vannak-e áldozatok vagy sebesültek.



A lövöldözés helyi idő szerint reggel nyolc óra körül tört ki. A Galveston megyei rendőrség nagy erőkkel vonult ki, az iskolát és környékét lezárták.



Douglas Hudson megyei seriff rövid tájékoztatása szerint az iskolában több lövés dördült el. Ugyanakkor az ABC televízió helyi adásának forgatócsoportja szemtanúkra hivatkozva arról számolt be, hogy egy diáklány megsebesült.



A 13 ezer lelket számláló Santa Fé mintegy 50 kilométernyire Houstontól délkeletre fekszik.

Santa Fe High School on lockdown after a situation with an active shooter on campus. Witnesses say the shooting took place in an art class on campus between 7:30 and 7:45 a.m.

LIVE COVERAGE: https://t.co/lUUGfKCRsj pic.twitter.com/v28UIsMffX