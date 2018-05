Menedzsment

Megvan a CIA első női igazgatója

Hat demokrata párti szenátor a republikánus politikusokkal együtt szavazott Donald Trump elnök jelöltje mellett, így Gina Haspel lesz az Egyesült Államok történetében a CIA első női igazgatója.



A több mint három évtizede a hírszerzésnél dolgozó, 61 éves Haspelt jelölése óta sok bírálat érte, mert részt vett a terrorizmussal gyanúsítottak George W. Bush elnök által bevezetett, "megerősített módszerekkel folytatott" kihallgatásokban, és Thaiföldön ő irányította az egyik titkos amerikai börtönt, ahol ilyen módszerekkel - kínzásokkal - próbálták vallomásra bírni a terrorizmussal gyanúsítottakat.

A személyét és munkásságát érintő bírálatok és viták láttán Haspel még a szenátusi bizottsági meghallgatása előtt felajánlotta, hogy visszalép, de ezt Donald Trump elnök nem fogadta el. Richard Burr, a szenátus hírszerzési bizottságának elnöke a meghallgatás kezdetén közleményben hangsúlyozta, hogy Haspelnél "alkalmasabb jelöltet az elnök nem is választhatott volna a CIA irányítására, és az ügynökség történetében ő a legfelkészültebb jelölt".



A hírszerzési bizottsági meghallgatáson - amely megelőzte a szenátus egészének csütörtöki voksolását - kedden már tudni lehetett, hogy Haspelt megszavazzák, ugyanis két befolyásos demokrata párti szenátor, a virginiai Mark Warner és az észak-dakotai Heidi Heitkamp már akkor jelezte, hogy egyetért az eddig a CIA igazgató-helyetteseként tevékenykedő Haspel jelölésével.



Mark Warner szenátor például aláhúzta: azért is támogatja Haspelt, mert "képes lenne ellentmondani az elnöknek, ha törvényellenes vagy erkölcstelen dolgot rendelne el, például a kihallgatásokon kínzási módszerek alkalmazását". Haspel egy nyilvánosságra került levélben értesítette Warner szenátort, hogy a vitatott kihallgatási módszereket "a CIA-nak nem kellett volna alkalmaznia", és CIA-igazgatóként a jövőben visszautasítana az "erkölcsi érzékével és etikai értékrendjével" ellentétes módszereket".



Szerda este Donald Trump Twitter-üzenetben szögezte le jelöltjéről: "hihetetlenül felkészült", és a szenátusnak azonnal meg kellene szavaznia a jelöltségét.



Gina Haspel a külügyminiszterré kinevezett Mike Pompeót követi a virginiai Langleyben lévő hírszerző ügynökség élén. Az új CIA igazgató - akinek kinevezését most még Donald Trumpnak alá kell írnia - a meghallgatáson a többi között azt mondta: a CIA szerteágazó tevékenysége a "kisujjában van", hiszen dolgozott Afrikában, Európában és Ázsiában is.