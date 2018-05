Jeruzsálem státusza

Tovább emelkedett a halálos áldozatok száma Gázánál

A palesztin vörös félhold közlése alapján az izraeli média 918 palesztin sebesültről tud. A sebesültek és a halottak száma folyamatosan nőtt délelőtt óta. A 28 halálos áldozattal hatvan fölé emelkedett a tiltakozások márciusi kezdete óta izraeli katonák által lelőtt palesztinok száma.



A hétfői tüntetés sérültjei között van hat újságíró, köztük az algériai tévé tudósítója is. A palesztinok több mint tíz ponton tüntetnek a Gázai övezetet Izraeltől elválasztó határkerítésnél.



A hadsereg zárt katonai övezetnek nyilvánította a gázai határvidéket, ahol minden tevékenységet engedélyhez kötnek a következő napokban, de a civil lakosság számára nem jelentettek be korlátozásokat.



Az övezetet több mint tíz éve irányító radikális iszlamista Hamász szervezet általános sztrájkot hirdetett, s zárva vannak az üzletek és a kormányhivatalok az övezetben.



Az izraeli 10-es televízió szakértője szerint az izraeli hadseregben egyrészt attól a forgatókönyvtől tartanak, hogy a fiatal fegyvertelen gázaiakat maguk előtt tolva a tömegek áttörik a határkerítést, és nyomukban a Hamász fegyveresei behatolnak izraeli területre, másrészt attól, hogy gyors kitöréssel túszul izraeli ejtenek katonákat a határ túloldaláról.



A hétfőn lelőttek között egy három palesztin fegyveresből álló csoport is volt, akik az izraeli hadsereg tájékoztatása szerint egy robbanószerkezetet próbáltak telepíteni a határnál. Izrael bombázta a Hamász egyik katonai állását, ahonnan előzőleg katonákra lőttek.



A Gázai övezet mellett Ciszjordániában is tömegtüntetések kezdődtek egyrészt az amerikai nagykövetség Jeruzsálembe költöztetése ellen, ugyanis délután rendezik az eddigi jeruzsálemi konzulátus nagykövetséggé nyilvánításának ünnepségét, másrészt az Izrael Állam megalapításának 70. évfordulójára emlékezve, amit az arabok Nakbának, vagyis katasztrófának neveznek. A Háárec honlapjának jelentése szerint a ciszjordániai Rámalláhból tömeg indult meg a Jeruzsálem határában található kalandiai ellenörző ponthoz.



Kora délután mintegy negyvenezren tüntettek Gázánál, de az izraeli biztonsági erők százezer palesztin tiltakozóra számítanak. Minden ezekre a napokra tervezett katonai gyakorlatot felfüggesztettek, az izraeli katonákat a várható összecsapásokhoz vezényelték. Egyiptom is készültséget rendelt el gázai határánál, és katonákat szállított a térségbe a Jediót Ahrobnót című újság honlapja, a ynet szerint.