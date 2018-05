Szkripal-ügy

Hoppá, ezért mérgezhették meg Szkripalt!

Európai titkosszolgálatokat láthatott el bizalmas információkkal Szergej Szkripal orosz-brit kettős ügynök a megmérgezése előtt - írta hétfőn a New York Times című amerikai napilap.



A NYT névtelenül nyilatkozó európai tisztségviselőkre hivatkozva azt írta, hogy a britek állításával ellentétben Szkripal nem élt visszavonultan az angliai Salisburyben, hanem bejárta Európát, hogy tájékoztassa az orosz kémek tevékenységéről az érintett országok hírszerzését. Jövedelemkiegészítésként szolgáló útjairól minden bizonnyal a brit hatóságok is tudtak, sőt, segítséget is nyújthattak hozzá - írta az amerikai napilap.



A NYT szerint Szkripal minden bizonnyal többször járt Csehországban, hogy információkkal lássa el a helyi titkosszolgálatot, és 2016-ban Észtországot is felkereste.

Vasárnap a Respekt című cseh hetilap is megírta meg nem nevezett forrásokra hivatkozva, hogy Szrkipal 2012-ben titokban Prágában járt és találkozott a cseh titkosszolgálatok képviselőivel. A Respekt úgy értesült, hogy Szkripalnak, akit a brit MI6 brit külső hírszerzés 1995-ben szervezett be, jóval jelentősebb pozíciója volt az orosz titkosszolgálatokban, mint ahogy ezt eddig gondolták. A GRU orosz katonai hírszerzés személyzeti osztályának egykori vezetőjeként kitűnő áttekintéssel rendelkezett az orosz hírszerző hálózatról Európában.



Az amerikai lapnak nyilatkozó tisztségviselők óvatosabban nyilatkoztak Szkripal észtországi útjáról, "nagyon érzékeny információnak" nevezték. Egyikük azonban elmondta, hogy az ügynök 2016 júniusában titokban találkozott észt hírszerzők egy csoportjával, de nem tudni, miről beszéltek. A brit titkosszolgálat segített megszervezni az összejövetelt - tette hozzá.



Észtország és Csehország korábban a kommunista tömbhöz tartozott, Oroszországhoz való viszonyukon kitörölhetetlen nyomokat hagyott a hidegháború öröksége. A Szovjetuniótól 1991-ben függetlenedett Észtország a többi balti állammal együtt különösen harcias, ha önrendelkezése védelméről van szó.



Szkripal Európában működő GRU-ügynökökről adott információi hasznosnak bizonyultak a cseh titkosszolgálat számára. Bár 1999-ben befejezte tevékenységét a szervezetnél, sok ügynök, akivel együtt dolgozott, máig aktív - mondta el egy európai tisztségviselő a New York Times-nak.



Szkripal útjai sem szokatlannak, sem illegálisnak nem nevezhetőek - mutatott rá szakértői beszámolókra hivatkozva a lap. Ugyanakkor felvetik annak lehetőségét, hogy megmérgezése tevékenységének megtorlása volt - vélekedett a NYT.



Az amerikai sajtóorgánum egyúttal hangsúlyozta, hogy Szkripal útjait a lehető legnagyobb titoktartás övezte, és csak néhány hírszerző tudott róluk. Az ügynök cseh és észtországi látogatásairól az illetékes titkosszolgálatok nem árultak el részleteket.



Szkripal korábban Spanyolországban is dolgozott kettős ügynökként. Arra a kérdésre, hogy a férfi találkozott-e spanyol hírszerzőkkel az elmúlt években, a CNI spanyol titkosszolgálat szóvivője azt mondta: "ez egy határvonal, amelyet nem léphetünk át".



A brit belügyminisztérium szóvivője nem kívánt megjegyzést fűzni az értesülésekhez.