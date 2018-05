Gyilkosság

Újabb információk a Fertő tóba dobott, földarabolt magyar nőről

A férfi áldozata egyes testrészeitől úgy próbált megszabadulni, hogy a Fertő tóba dobta. Bár az osztrák sajtóban Beátaként emlegették a nőt, ezzel szemben a fiatal nő valódi neve: R. Zsuzsanna.



A Blikk információi szerint a Fejér megyéből származó fiatalasszony hat éve élt Bécsben, alkalmi munkákból tartotta fenn magát. Volt, hogy takarítást vállalt, de olyan is előfordult, hogy utcaseprőként dolgozott, avagy nagyobb fesztiválokon poharakat szedett össze.



Barátai határozottan cáfolták, hogy Zsuzsanna prostituáltként kereste volna a kenyerét, sőt, komoly kapcsolatban élt egy román származású férfival.



"Zsuzsi egy nagyon rendes, becsületes lány volt" – mondta felháborodottan a Blikknek a szintén Ausztriában élő Viola, aki szoros barátságot ápolt a megölt nővel. "Soha nem árulta magát, pedig nagyon nehéz körülmények között élt itt kint. Hajléktalan volt, aki az egyik ilyen emberekre specializálódott szállón húzta meg magát, amíg arra megkapta a hivatalos engedélyt. Úgy tudom, azon a bizonyos estén azért ment el aludni későbbi gyilkosához, mert közölték vele, hogy tovább nem maradhat a szállón. Egyszerűen nem volt hova mennie. A gyilkost is ismerem, többször láttam a segélyszervezetnél őt is, nem tűnt veszélyes fickónak. Nagyon rossz lelki állapotban vagyok, pokoli azzal a tudattal élni, hogy milyen szörnyűségeken ment át a barátnőm a halála eljött" – sírta el magát.



Alfred U. vallomása szerint lefagyasztotta a nő egyes részeit, hogy később egyen azokból.



Viola elmondása szerint barátnője azért ment ki Ausztriába, mert itthon egyáltalán nem talált munkát, és a gyermekeit sem nevelhette.



Mint ismeretes, áprilisban emberi testrészeket találtak a Fertő tóban. A búvárok több napos keresés után találták meg az összes maradványt. Később fény derült arra, hogy Alfréd U. a gyilkos, aki vallomása szerint azért végzett Zsuzsannával, mert a nő nem akarta simogatni őt, majd ki is nevette. Dühében megfojtotta, majd a testet feldarabolta. Egyes részeit a fagyasztóba tette, hogy később tudjon enni azokból. A többi testrészt elvitte Fertő tavi kunyhójához, ahol a vízbe dobta. A magyar nő testrészeit napokig keresték a helyi rendőrök, akik végül a gyilkost is megtalálták.



Alfréd U. különböző erőszakos cselekmények miatt több mint harminc évet ült már börtönben. Abban az esetben, ha a bíróság Zsuzsanna megölésében is bűnösnek mondja ki, valószínűleg élve már nem hagyja el a börtönt.