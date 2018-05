Szavaztak

Ismét érvénytelen lett a szlovén Koper-Divaca vasútvonal építési projektről kiírt népszavazás

hirdetés

Ismét érvénytelen lett a szlovén kormány csaknem egymilliárd eurós kiemelt projektjéről, a Koper-Divaca vasútvonal 27 kilométer hosszú szakaszán egy második vágány építéséről rendezett vasárnapi népszavazás, amely kiírását a legfelsőbb bíróság rendelte el újra - közölte a helyi sajtó.



Az előzetes eredmények szerint a választásra jogosultak valamivel több mint 14 százaléka szavazott - közölte az ország választási bizottsága honlapján a leadott voksok 95 százalékának feldolgozása után. A részvételi adatok alapján a referendum érvénytelen.



A kérdésre, miszerint támogatja-e, hogy hatályba lépjen a Koper-Divaca vasútvonal második vágányának építéséről, igazgatásáról és gazdálkodásáról szóló törvény, amelyet a szlovén parlament 2017. május 8-án fogadott el, a szavazók 49,93 százaléka válaszolt igennel, 50,07 százaléka pedig nemmel.



A szlovén törvények szerint ahhoz, hogy a népszavazás érvényes legyen, a szavazásra jogosultak legalább egyötödének - 20 százaléknak - kellett volna ugyanarra voksolnia a kérdésben.



A referendumot azért kellett megismételni, mert a legfelsőbb bíróság megsemmisítette a tavaly szeptemberben rendezett népszavazást - amely szintén érvénytelen volt - , mert a kampányt a kabinet állami pénz felhasználásával finanszírozta.



A legfelsőbb bíróság döntése után lemondott Miro Cerar szlovén kormányfő, aki szerint ezzel kétségessé vált kormánya egyik legfontosabb projektjének kivitelezése. Előrehozott parlamenti választások június 3-án lesznek Szlovéniában.

A referendum kezdeményezői szerint túl drága a projekt kivitelezése és nem átlátható a finanszírozás. Egyesek ellenezték Magyarország részvételét is a projektben. Budapest korábban jelezte, hogy kész anyagilag - akár 200 millió euróval - támogatni a projektet. Cserébe a magyar kormány azt kérte, hogy a koperi kikötő és az oda vezető vasútvonal fejlesztésében magyar vállalatok is komoly szerepet játszhassanak, mivel a koperi a magyar vállalatok által leginkább használt kikötő.



Peter Gaspersic ügyvivő infrastrukturális miniszter a sajtónak vasárnap úgy nyilatkozott: reméli a hivatalos eredmény bejelentése után mielőbb hatályba léphet a törvény, hogy ne vesztegessenek el több idő a projekt kivitelezésére. Úgy vélte: további fellebbezésnek nincs alapja.



A két népszavazás 6 millió eurójába került a szlovén állampolgároknak.



A projekt növeli a koperi kikötő piaci versenyképességét, adriai-tengeri (Rijeka, Trieszt) és európai viszonylatban egyaránt.



Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD)25 évre szóló kedvező hitelprogramja fedezi a költségek egyharmadát.



A projekthez hozzájárul az európai Kohéziós Alap, továbbá Ljubljana számít azoknak az országoknak a tőkéjére is, amelyek főleg a koperi kikötő vonzáskörzetébe tartoznak, mint Magyarország, Szlovákia és Csehország.