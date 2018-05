Nukleáris

Észak-Korea május 25-ig bezárja a kísérleti atomrobbantások helyszínét

Észak-Korea május 23-a és 25-e között ünnepélyesen bezárja a kísérleti atomrobbantások helyszínéül szolgáló Punggje-rit - tudatta a phenjani külügyminisztérium szombaton.



Phenjan az átláthatóság jegyében dél-koreai, kínai, amerikai, brit és orosz újságírókat is meghív az eseményre. Ez lesz az első alkalom, hogy az észak-koreai hatóságok lehetővé teszik a külföldi média képviselői számára, hogy felkeressék az ország északkeleti részén található atomkísérleti telepet. A ceremónia időpontját az időjárás függvényében határozzák meg.



A létesítmény bezárására így még Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Donald Trump amerikai elnök június 12-i szingapúri csúcstalálkozója előtt sor kerül. Kim a Mun Dzse In dél-koreai államfővel való április végi találkozóján jelentette be, hogy leállítja Punggje-ri működését.



Kínai geológusok tudomása szerint a korábbi kísérleti atomrobbantások jelentősen károsították, sőt használhatatlanná tették a létesítményt. Az sem zárható ki, hogy emiatt a környék radioaktív sugárzásnak van kitéve.



Kim tagadta, hogy egy amúgy is használhatatlan létesítményt zár be. „A használt teszthelyszíneken kívül két nagyobb alagút is található ott, amelyek nagyon jó állapotban vannak” – mondta korábban. A phenjani külügyminisztérium közölte, hogy minden alagutat berobbantanak, a környező területet pedig teljesen lezárják.



Észak-Korea Punggje-riben hajtotta végre az összes atomfegyver-kísérletét, szám szerint hatot 2006 óta. A létesítmény bezárása fontos lépés a Koreai-félsziget atommentesítése folyamán.