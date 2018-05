Franciaország

Meghalt a fiatal nő, akihez nem küldött segítséget a gúnyolódó diszpécser

A fiatal anyának nagy fájdalmai voltak, a diszpécser gúnyolódva utasította el segítségkérését. Naomi Musenga pár óra múlva meghalt. 2018.05.10 16:10 ma.hu

Óriási felháborodást okozott Franciaországban a 22 éves édesanya, Naomi Musenga halála - írja a BBC. A nő erős hasi fájdalomra panaszkodva hívta a strasbourgi mentőket, a diszpécsernek azt mondta, szerinte meg fog halni.



A diszpécser ekkor cinikusan azt felelte neki, hogy egyszer majd biztosan, ahogy mindenki más is. A fiatal nő elgyengült hangon próbálta elmagyarázni a szolgálat munkatársának, mije fáj. A diszpécser erre sértődött hangon közölte vele, ha nem mondja meg pontosan, mi baja van, akkor leteszi a telefont.



Musenga erre azt felelte, nagyon nagy fájdalmai vannak. A diszpécser erre azt mondta neki, hívja inkább a helyi orvosi ügyeletet, abban tud neki segíteni, hogy elérje őket.



A hangfelvétel tanúsága szerint a diszpécser a háttérben egy munkatársával igencsak jól szórakozott a fiatal nő küszködésén.



Musenga végül felhívott egy másik mentőszolgálatot, kórházba vitték. Egy helyi lap szerint a kórházban szívrohamot kapott. Átszállították az intenzív osztályra, ahol többszöri szervi elégtelenség jelentkezett nála egy belső vérzés miatt. Nem sokkal később elhunyt.



A valóban felháborító eset még tavaly decemberben történt, ám a nő családja csak most szerezte meg a hangfelvételt. Azon nyomban közzé is tették.



A francia egészségügyi miniszter teljes támogatásáról biztosította a gyászoló családot. A diszpécsert felfüggesztették.



Az érintett mentőszolgálat egy korábbi munkatársa egy helyi lapnak elmondta: 100 hívásból általában 10-20 minősül valódi vészhelyzetnek. A legtöbb hívó részeg, vagy szorong, esetleg csak beszélni szeretne valakivel.